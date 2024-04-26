Попри фінансову допомогу Швейцарія продовжує дотримуватися нейтралітету та не надає озброєння Україні

Комітет парламенту Швейцарії підтримав виділення 5 млрд швейцарських франків (приблизно 5,5 млрд доларів) на відбудову України. Про це повідомило у п’ятницю, 26 квітня, Reuters.

Представники лівоцентристських та правоцентристських партій проголосували за виділення 10,1 млрд франків додаткових коштів. З них 5 млрд франків підуть на допомогу Україні. Зокрема, гроші нададуть для відбудови пошкодженої внаслідок російських атак інфраструктури, необхідної для «життя і виживання». Інша частина грошей піде на підтримку швейцарської армії.

«Багатомільярдний пакет задуманий як надзвичайний внесок у безпеку Швейцарії та мир в Європі через війну, яку Росія веде проти України», – йдеться у заяві парламентарів.

Зазначимо, західні союзники тиснуть на Швейцарію щодо допомоги Україні, зокрема і військової. Водночас частина швейцарських політиків продовжує заклики щодо абсолютної нейтральності країни. Крім того, Швейцарію критикують за те, що вона забороняє іншим державам передавати Києву.

При цьому Швейцарія бере участь в гуманітарних та економічних ініціативах щодо допомоги України. Зокрема, у березні 2024 року Швейцарія приєдналася до останнього пакету санкцій ЄС проти Росії, а в листопаді 2023 року надала Україні пакет допомоги на 100 млн євро.