Влада Швейцарії оголосила про свою підтримку нового пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії. Під обмеження потрапили 106 фізичних осіб та 88 організацій, повідомляється на сайті швейцарської Федеральної ради у п’ятницю, 1 березня.

«Міністерство економіки, освіти і науки Швейцарії, яке відповідає за санкції, ухвалило рішення про введення подальших санкцій проти Росії. Таким чином, Швейцарія приєднується до 13-го пакета санкцій Європейського союзу», – йдеться в опублікованій заяві.

Крім того, Швейцарія запровадила додаткові торговельні санкції, «щоб ще більше перешкодити Росії купувати важливі для промисловості товари і технології для російських збройних сил».

Список товарів, що потрапили під заборону на експорт, також розширився. Так Швейцарія, згідно з 13-м пакетом санкцій, заборонила продаж і експорт у Росію компонентів, які використовуються під час проектування і виробництва безпілотників.

Нагадаємо, 23 лютого ЄС затвердив 13-й пакет санкцій проти Росії. До санкційного списку потрапили 106 фізичних і 88 юридичних осіб. У ЄС пояснили, що, зокрема, ввели санкції проти 10 російських фізичних і юридичних осіб, пов'язаних із ймовірними поставками озброєння з Північної Кореї у Росію. Санкції запровадили також щодо 27 структур, які «безпосередньо надають підтримку» російському ВПК.

Новий пакет санкцій розширив обмеження на експорт низки товарів, які потрібні для виробництва безпілотників. Зокрема, ЄС ввів заборону на експорт електронних трансформаторів, статичних перетворювачів та індукторів, які можуть використовуватися як компоненти БПЛА.

Серед підсанкційних компаній є такі, що розташовані в третіх країнах (Індія, Шрі Ланка, Китай, Сербія, Казахстан, Таїланд, Туреччина) і допомагали Росії обходити санкції. Інші – російські компанії, причетні до розробок та постачання електронних компонентів для російського оборонно-промислового комплексу.