Швейцарія заморозила майже 9 млрд російських активів

Швейцарія заморозила близько 7,7 млрд швейцарських франків (8,8 млрд доларів) фінансових активів росіян у межах санкцій. Про це у п’ятницю, 1 грудня повідомило Reuters.

Зазначається, це незначне збільшення у порівнянні з 7,5 мільярдами франків, які уряд Швейцарії заблокував минулого року після того, як країна приєдналася до санкцій Євросоюзу. Втім, Державний секретаріат з економічних питань (SECO), відомство, що здійснює нагляд за санкціями, заявив, що цифра 7,7 мільярда франків є лише останньою оцінкою і може бути змінена.

«Було важко назвати точну цифру через людей, які були додані або вилучені з санкційного списку, а також судові справи щодо заморожування або розблокування додаткових активів», – повідомили в уряді Швейцарії.

Точна цифра заблокованих російських активів буде відома наприкінці другого кварталу 2024 року, коли швейцарські банки звітуватимуть уряду.

Нагадаємо, 12 грудня Єврокомісія оприлюднить остаточний проєкт плану з використання суверенних російських активів, заморожених на території ЄС. План передбачає запровадження податку на надприбутки від використання заморожених активів. Він міститиме застереження, що новий податок не вплине на «національні податки чи інші заходи». За оцінками, в ЄС заморожені понад 200 мільярдів євро російських суверенних активів, що потрапили під санкції, перебувають в ЄС.