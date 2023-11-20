Литва передасть Україні гроші зі штрафів за недотримання санкцій проти Росії

Литва вирішила спрямувати гроші, отримані зі штрафів за порушення міжнародних та національних санкцій, до Фонду співробітництва. Звідти кошти надходитимуть на відновлення України. Про це у неділю, 19 листопада, повідомило литовське видання LRT.

За такі зміни до законодавства проголосували 99 членів литовського Сейму, ніхто не був проти і не утримався. Ця поправка діятиме протягом десяти років – до січня 2034 року. У поправці уточнюється, що ці гроші будуть використовуватися виключно для підтримки, пов'язаної з відновленням України після російської агресії.

«Таким чином, мета Литви полягає в тому, щоб разом зробити внесок у відновлення України та продемонструвати тверду позицію щодо надання підтримки Україні перед російською агресією», – сказала заступниця міністра закордонних справ Литви Йовіта Нелюпшене.

Йовіта Нелюпшене заявила, що Литва вживатиме заходів щодо сприяння відновленню України самостійно, не чекаючи рішень Європейського Союзу або на міжнародному рівні.

Нагадаємо, 10 листопада 2023 року Литва підтвердила, що передала Україні зенітно-ракетні комплекси середньої дальності NASAMS та допоміжне обладнання до них. У відомстві не вказують кількість переданих NASAMS, але раніше йшлося про дві установки. Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас наголосив, що його країна «твердо дотримуватиметься своїх зобов’язань щодо підтримки України».