В Україну прибули пускові установки NASAMS від Литви

У п’ятницю, 10 листопада, Литва підтвердила, що передала Україні зенітно-ракетні комплекси середньої дальності NASAMS та допоміжне обладнання до них, про що анонсувалося в жовтні. Про це повідомляється на сайті міністерства оборони Литви.

У відомстві не вказують кількість переданих NASAMS, але раніше йшлося про дві установки. Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас наголосив, що його країна «твердо дотримуватиметься своїх зобов’язань щодо підтримки України».

«Закуплені Литвою системи запуску ракет NASAMS будуть інтегровані в підрозділи управління вогнем української армії, доповнивши та розширивши оперативні можливості систем NASAMS, подарованих Норвегією та США», – зазначив він. За його словами, Литва «чує потреби України» і закликає союзників «почути їх також».

Системи NASAMS виробляє консорціум американської корпорації Raytheon Technologies і норвезької групи Kongsberg. До складу комплексу входять пускові установки, радіолокаційні станції (РЛС) Raytheon AN/MPQ-64F1 Sentinel від консорціуму Raytheon і Kongsberg.

Raytheon відповідає за постачання своїх ракет класу «повітря-повітря» середньої дальності AIM-120 AMRAAM для цієї системи, а Kongsberg постачає пускові установки. Кожна пересувна пускова установка має шість контейнерів з зенітними ракетами. ЗРК NASAMS знаходиться на озброєнні або доставляється в 12 країн.

Дальність стрільби зенітної системи в конфігурації NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM становить до 25 км, а досяжність по висоті – до 14-15 км, зазначає «Мілітарний».