Естонія спільно з Ісландією поставила Україні військово-польовий шпиталь

У п’ятницю, 10 листопада, Ісландія, Естонія, Німеччина та Литва передали Збройним силам України нові пакети військової допомоги. Про це йдеться у заявах міністерств оборони держав, опублікованих у Twitter.

У військовому відомстві Естонії повідомили, що країна спільно з Ісландією поставила Україні військово-польовий шпиталь. Зазначається, що транспортні засоби для шпиталю передав німецький уряд.

Power of cooperation at work: #Estonia and #Iceland have sent the next military field hospital to #Ukraine, with transport vehicles donated by #Germany. Stay well, friends in Ukraine! #SlavaUkraïni #StrongerTogether pic.twitter.com/uJQIE5pEVv — MoD Estonia (@MoD_Estonia) November 10, 2023

Литва, у свою чергу, передала ЗСУ партію засобів для боротьби з дронами та генератори. Зазначається, що ця допомога вже доставлена в Україну.

Lithuania continues to provide unwavering military support to Ukraine. Today, a crucial shipment of anti-drone technology & generators was delivered. Offering essential technologies for modern warfare, these anti-drone resources play a vital role in countering the adversary. pic.twitter.com/ht9ppCN620 — Lithuanian MOD (@Lithuanian_MoD) November 10, 2023

До слова, раніше координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що близько 96% безпекової, економічної та гуманітарної допомоги, яку Сполучені Штати виділили для України, вже використано. Виділення наступних пакетів допомоги наразі блокується через кризу в Конгресі.