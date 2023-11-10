Ісландія, Естонія, Німеччина та Литва передали нові пакети допомоги для ЗСУ
ЗСУ отримали польовий шпиталь, вантажівки, засоби для боротьби з дронами та генератори
У п’ятницю, 10 листопада, Ісландія, Естонія, Німеччина та Литва передали Збройним силам України нові пакети військової допомоги. Про це йдеться у заявах міністерств оборони держав, опублікованих у Twitter.
У військовому відомстві Естонії повідомили, що країна спільно з Ісландією поставила Україні військово-польовий шпиталь. Зазначається, що транспортні засоби для шпиталю передав німецький уряд.
Литва, у свою чергу, передала ЗСУ партію засобів для боротьби з дронами та генератори. Зазначається, що ця допомога вже доставлена в Україну.
До слова, раніше координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що близько 96% безпекової, економічної та гуманітарної допомоги, яку Сполучені Штати виділили для України, вже використано. Виділення наступних пакетів допомоги наразі блокується через кризу в Конгресі.