Литва ремонтуватиме пошкоджені в Україні танки Leopard
Литва вже підготувала 18 механіків з української армії
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Литва спільно з представниками оборонно-промислового комплексу Німеччини вирішила ремонтувати танки Leopard, які були пошкоджені внаслідок бойових дій в Україні. Про це повідомляють у Збройних силах Литви.
Після відновлення технічних можливостей танки знову повернуть українським військовим.
У Литві повідомили, що виконання таких реальних завдань дозволяє військовим тренуватися, підтримувати боєготовність особового складу та одночасно забезпечувати перевірку логістичних ланцюжків і постійну підтримку України.
Згідно з повідомленням, Литва вже підготувала 18 механіків з української армії, а спеціалісти з литовської армії пройшли підготовку з ремонту гаубиць, які через інтенсивну експлуатацію втрачають свої технічні можливості.
Країна вже організувала ремонт і повернення в Україну самохідних гаубиць PzH2000, які були передані Україні та брали участь у бойових діях.
У повідомлені також зазначено, що Литва формує пакети підтримки для України з урахуванням найбільших потреб і пріоритетів України.