Литва спільно з представниками оборонно-промислового комплексу Німеччини вирішила ремонтувати танки Leopard, які були пошкоджені внаслідок бойових дій в Україні. Про це повідомляють у Збройних силах Литви.

Після відновлення технічних можливостей танки знову повернуть українським військовим.

У Литві повідомили, що виконання таких реальних завдань дозволяє військовим тренуватися, підтримувати боєготовність особового складу та одночасно забезпечувати перевірку логістичних ланцюжків і постійну підтримку України.

Згідно з повідомленням, Литва вже підготувала 18 механіків з української армії, а спеціалісти з литовської армії пройшли підготовку з ремонту гаубиць, які через інтенсивну експлуатацію втрачають свої технічні можливості.

Країна вже організувала ремонт і повернення в Україну самохідних гаубиць PzH2000, які були передані Україні та брали участь у бойових діях.

У повідомлені також зазначено, що Литва формує пакети підтримки для України з урахуванням найбільших потреб і пріоритетів України.