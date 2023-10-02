Польща передала Україні перші відремонтовані танки Leopard
Ремонтні роботи над наступними Leopard тривають
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Україна отримала від Польщі перші відремонтовані на заводі «Бумар-Лабенди» танки Leopard. Про це 2 жовтня повідомила компанія Польська зброярська група (PGZ).
Кількість відремонтованих танків не уточняється. При цьому, запевнили в компанії, ремонтні роботи над наступними машинами тривають.
«Це наочно демонструє, що нашим пріоритетом є надання реальної допомоги українським військовим на лінії фронту», – йдеться у повідомленні.
PGZ також зазначила, що постійно розширює співпрацю у сфері постачання боєприпасів, запчастин та сервісного обслуговування техніки.
Нагадаємо, центр обслуговування та ремонту танків Leopard 2, які від союзників отримала Україна, запрацював 23 липня. Завод почав роботу в польському Ґлівіце на заводі «Бумар-Лабенди». Причиною вибору саме цього заводу стало те, що там уже впродовж 20 років обслуговують, ремонтують і модернізують танки Leopard 2A4.