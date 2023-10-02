PGZ передала Україні відремонтовані танки Leopard

Україна отримала від Польщі перші відремонтовані на заводі «Бумар-Лабенди» танки Leopard. Про це 2 жовтня повідомила компанія Польська зброярська група (PGZ).

Кількість відремонтованих танків не уточняється. При цьому, запевнили в компанії, ремонтні роботи над наступними машинами тривають.

«Це наочно демонструє, що нашим пріоритетом є надання реальної допомоги українським військовим на лінії фронту», – йдеться у повідомленні.

PGZ також зазначила, що постійно розширює співпрацю у сфері постачання боєприпасів, запчастин та сервісного обслуговування техніки.

Podczas gdy inni składają deklaracje odnoszące się do przyszłości, my w porozumieniu ze stroną ukraińską działamy. Pierwsze ekspresowo wyremontowane w Bumarze-Łabędy czołgi Leopard zostały odebrane przez stronę ukraińską Nad kolejnymi wozami prace trwają. pic.twitter.com/anWXVvIbC5 — Polska Grupa Zbrojeniowa (@PGZ_pl) October 2, 2023

Нагадаємо, центр обслуговування та ремонту танків Leopard 2, які від союзників отримала Україна, запрацював 23 липня. Завод почав роботу в польському Ґлівіце на заводі «Бумар-Лабенди». Причиною вибору саме цього заводу стало те, що там уже впродовж 20 років обслуговують, ремонтують і модернізують танки Leopard 2A4.