Глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що Росію доведеться включити до процесу мирних переговорів. Про це 14 січня пише Swissinfo.

На думку Кассіса, український мирний план є лише «фундаментом» для переговорів, до яких потрібно долучити також Росію.

Один із журналістів запитав Кассіса, чи вважає він, що Росія готова розпочати мирні переговори з Україною. У відповідь керівник відомства зазначив, що домогтися цього буде «важко, але альтернативи немає, оскільки Росія також має бути частиною переговорів».

«Так чи інакше Росію доведеться включити. Миру не буде без слова “Росія"», — розповів Кассіс.

Він погодився, що Росія не виявляє інтересу до припинення вогню, а тому, на його думку, важливо, щоб на благо миру працювали країни як Глобального Півдня, так і Глобальної Півночі.

Тому міністр закордонних справ Швейцарії висловив жаль, що Китай не взяв участі у нинішньому саміті.

«Спонукати цю країну до участі у мирному процесі буде нелегко. Однак ця мета теж має бути досягнута», – зазначив Кассіс.

Він також додав, що уряд Швейцарії оцінює як успіх участь країн Глобального Півдня у конференції в Давосі. За його словами, за деякими пунктами мирного плану, запропонованого Україною, зʼявилося порозуміння.