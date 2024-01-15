Президент України Володимир Зеленський та Президентка Швейцарії Віола Амхерд

У вівторок, 16 січня, у Швейцарії розпочнеться підготовка до проведення Глобального саміту миру на рівні на рівні лідерів. Про це у понеділок, 15 січня, повідомив президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд.

Володимир Зеленський наголосив, що завершення війни між Росією та Україною має бути справедливим. Він також зауважив, що Швейцарія є партнером для України у цьому питанні.

«Сьогодні на зустрічах ми відзначили успішність роботи у форматі радників щодо Формули миру вчора. Швейцарія ефективно організувала зустріч напередодні. Було значне розширення представництва – вже понад 80 держав та міжнародних інституцій залучені. Ми цінуємо це», – сказав Володимир Зеленський.

Президентка Швейцарії Віола Амхерд наголосила, що Швейцарія підтримує мирний процес та готова організувати Саміт.

«Ми домовилися, що будемо поглиблено займатися цим питанням, щоб процес встановлення миру був успішним, і наші команди відразу почнуть цим займатися. З нашого боку ми вже призначили особу, яка опікуватиметься цим питанням», – сказала Віола Амхерд

Віола Амхерд також зазначила, що у вересні 2023 року Федеральна рада Швейцарії оголосила розмінування України пріоритетним питанням. Для цього затвердили пакет допомоги на суму у 100 мільйонів франків розрахований на чотири роки. У жовтні 2024 року відбудеться конференція щодо цього питання.

«Гуманітарне розмінування є передумовою для того, щоб переміщенні особи поверталися в свої домівки. Щоб оброблялися сільськогосподарські угіддя. Якщо у такій великій країні-експортері, як Україна, збиратимуть менше врожаю та продуктів, це буде мати глобальні негативні наслідки», – сказала Віола Амхерд.

Зі свого боку Володимир Зеленський зауважив, що наразі в Україні 174 тисячі квадратних кілометрів забруднені російськими мінами та боєприпасами, що не розірвалися.

Також Віола Амхерд зауважила, що Швейцарія запланувала для України допомогу у розмірі 1,7 млрд доларів у період 2025-2028 років. Ці гроші використають для відновлення цивільної інфраструктури та децентралізацію енергосистеми.