Про пакет допомоги Алан Берсе оголосив під час візиту до України

Швейцарія анонсувала передачу 103 млн євро на допомогу Україні. Кошти виділять на розмінування деокупованих територій України та харчові продукти, повідомив під час прес-конференції з очільниками України, Литви та Латвії у суботу, 25 листопада, президент Швейцарії Алан Берсе, передає «РБК-Україна».

За його словами, Швейцарія вважає за пріоритет гуманітарне розмінування та покращення продовольчої безпеки в Україні. На допомогу в цих аспектах країна виділить 100 млн швейцарських франків (103 млн євро).

«Це дозволить підвищити нашу участь у вирішенні аспектів розмінування і продуктів постачання, а також сприятиме експорту зернових з України», – заявив Алан Берсе.

Президент Швейцарії повідомив, що країна надаватиме ці кошти протягом наступних кількох років. Щодо військової допомоги від Швейцарії Алан Берсе не зробив жодної заяви.

Зазначимо, що Швейцарія понад 200 років дотримується політики нейтралітету. Ця політика забороняє постачати зброю для ведення війни будь-якій країні. Окрім того, Швейцарія не допускає реекспорту озброєння для України, щодо чого у парламенті країни досі тривають дискусії.

Відтак, 22 листопада Швейцарія продала Німеччині танки Leopard 2, попередньо висунувши умову, що вони не будуть надані Україні. Німеччина надала запевнення, що продані танки залишаться в Німеччині або у партнерів по НАТО чи ЄС для того, щоб закрити свої власні прогалини.

Раніше, у червні 2023 року, Швейцарія не дозволила реекспорт приблизно 100 танків Leopard 1, які після модернізації у Німеччині мали передати Україні. Крім того, також стало відомо, що країна утилізує справне зенітне озброєння, яке могло б допомогти Україні протистояти Росії. Мова йшла про 60 зенітно-ракетних комплексів Rapier.