Танки перебувають на зберіганні в Італії

Федеральна рада Швейцарії відхилила запит компанії Ruag AG щодо продажу бойових 96 танків Leopard для використання в Україні. Про це повідомили у прес-службі Швейцарської федеральної ради у середу, 28 червня.

За даними прес-служби, запит швейцарської компанії на продаж танків Leopard 1 A5 не відповідає чинному законодавству. Швейцарія досі дотримується політики нейтралітету, тому не хоче продавати Україні танки.

«Федеральна рада відхилила запит Ruag AG щодо експорту 96 танків Leopard 1 A5, призначених для України, оскільки це не відповідає чинному законодавству. Тому рада надає пріоритет зобов’язанням Швейцарії як нейтральної країни та надійності застосування нею верховенства права», – заявили у прес-службі ради.

Нагадаємо, 27 квітня швейцарська компанія подала запит на експортування Leopard до іншої країни, щоб згодом вживані танки перепродали до України. Федеральна рада дійшла висновку, що продаж 96 танків неможливий згідно з чинним законодавством. Зокрема, такий продаж суперечить Закону про військову техніку та призведе до відмови Швейцарії від політики нейтралітету.

Зазначимо, наразі танки перебувають на зберіганні в Італії. В разі дозволу федеральної ради Швейцарії на експорт, танки відремонтували б у Німеччині, а згодом надали б Україні.