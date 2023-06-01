Танки, які потребуватимуть інспекції та ремонту, зможуть передати Україні

Швейцарський концерн Ruag оголосив про офіційну заявку на експорт 96 танків Leopard 1. Попри попередню відмову швейцарського уряду, концерн сподівається експортувати танки в країни ЄС, звідки вони можуть потрапити до України, повідомило DW у четвер, 1 червня.

Попри позицію нейтралітету Швейцарії, концерн офіційно заявив про бажання експортувати Leopard 1. За даними підприємства, в купівлі танків зацікавлений німецький концерн Rheinmetall, який активно співпрацює з Україною та надає необхідну військову допомогу. За словами представниці концерну Ruag Кірстен Хаммеріх, танки, які потребуватимуть інспекції та ремонту, можуть бути надіслані Україні.

У компанії пояснили, що хотіли б отримати офіційне рішення від уряду, щоб краще оцінити варіанти ведення бізнесу. Раніше Ruag зверталася з неофіційним проханням експортувати танки, проте отримала відмову швейцарського уряду, оскільки країна дотримується політики нейтралітету.

Зазначається, що танки Leopard 1 придбали в Італії та наразі досі перебувають там. Швейцарська армія хотіла привести їх у бойову готовність і перепродати або розібрати їх на запчастини.

Нагадаємо, 12 травня, Швейцарія переглянула рішення щодо можливого реекспорту зброї в Україну. Парламент Швейцарії рекомендував пом'якшити експортний контроль швейцарської військової техніки, що може вплинути на можливу передачу озброєння Україні в майбутньому. Попри те, що при продажі озброєння зі Швейцарії країни мають укласти декларацію про нереекспорт, що забороняє країнам передавати зброю іншим країнам, парламент Швейцарії вирішив, що в окремих випадках термін дії декларації про нереекспорт можна буде обмежити п'ятьма роками.