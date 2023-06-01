Швейцарія просить дозвіл на експорт танків Leopard для України
Йдеться про експорт 96 танків Leopard 1, які надалі можуть передати Україні
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Швейцарський концерн Ruag оголосив про офіційну заявку на експорт 96 танків Leopard 1. Попри попередню відмову швейцарського уряду, концерн сподівається експортувати танки в країни ЄС, звідки вони можуть потрапити до України, повідомило DW у четвер, 1 червня.
Попри позицію нейтралітету Швейцарії, концерн офіційно заявив про бажання експортувати Leopard 1. За даними підприємства, в купівлі танків зацікавлений німецький концерн Rheinmetall, який активно співпрацює з Україною та надає необхідну військову допомогу. За словами представниці концерну Ruag Кірстен Хаммеріх, танки, які потребуватимуть інспекції та ремонту, можуть бути надіслані Україні.
У компанії пояснили, що хотіли б отримати офіційне рішення від уряду, щоб краще оцінити варіанти ведення бізнесу. Раніше Ruag зверталася з неофіційним проханням експортувати танки, проте отримала відмову швейцарського уряду, оскільки країна дотримується політики нейтралітету.
Зазначається, що танки Leopard 1 придбали в Італії та наразі досі перебувають там. Швейцарська армія хотіла привести їх у бойову готовність і перепродати або розібрати їх на запчастини.
Нагадаємо, 12 травня, Швейцарія переглянула рішення щодо можливого реекспорту зброї в Україну. Парламент Швейцарії рекомендував пом'якшити експортний контроль швейцарської військової техніки, що може вплинути на можливу передачу озброєння Україні в майбутньому. Попри те, що при продажі озброєння зі Швейцарії країни мають укласти декларацію про нереекспорт, що забороняє країнам передавати зброю іншим країнам, парламент Швейцарії вирішив, що в окремих випадках термін дії декларації про нереекспорт можна буде обмежити п'ятьма роками.