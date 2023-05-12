Чи не суперечить рішення про реекспорт зброї закону про нейтралітет Швейцарії, невідомо

Комісія Ради кантонів Федеральних зборів рекомендувала пом'якшити контроль експорту швейцарської зброї та військової техніки, що може вплинути на можливу передачу озброєння Україні в майбутньому. Про це у четвер, 11 травня, повідомило видання Blick.

Врахувавши політику військового нейтралітету, країна ухвалила рішення, яке дозволяє готувати законопроект щодо можливого реекспорту зброї до третіх країн, і зокрема до України. Реекспорт здійснюватиметься за конкретних умов, щоб не порушувати міжнародну політику Швейцарії.

Попри те, що при продажі озброєння зі Швейцарії країни мають укласти декларацію про нереекспорт, що забороняє країнам передавати зброю іншим країнам, парламент Швейцарії вирішив, що в окремих випадках термін дії декларації про нереекспорт можна буде обмежити п'ятьма роками. У майбутньому таке рішення дозволить Швейцарії та її партнерам передавати зброю.

Щоб отримати озброєння від Швейцарії, мають бути дотримані певні умови. Зокрема такі:

Країна не має серйозно порушувати права людини;

Не має бути ризику використання зброї від Швейцарії проти цивільного населення;

Країна не має бути залучена у внутрішні чи зовнішні конфлікти. Винятком є країни (зокрема Україна), які захищаються від агресії відповідного до міжнародного права;

ООН проголосує про реекспорт зброї в більшості та визнає самооборону країни.

Коли відповідний законопроект ухвалить уряд, Швейцарія не повідомила, проте зазначила, що в разі успішного ухвалення рішення може набути чинності до весни 2024 року. Якщо пропозиція пройде, то за реекспорт в майбутньому зможуть проголосувати швейцарці на референдумі. Також у парламенті не повідомили, чи рішення щодо реекспорту озброєння є сумісним із законом Швейцарії про нейтралітет.