ПВК Прігожина відповідальне за воєнні злочини в Україні, зокрема розстріли та катування військових та цивільних українців

Швейцарія запровадила санкційні обмеження проти ПВК «Вагнер», яка воює в Україні. Про це повідомив у четвер, 20 квітня, Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень Швейцарії.

Швейцарія розширила санкції, які запровадив Євросоюз проти «вагнерівців» 14 квітня 2023 року. Які саме розширення запровадили, у міністерстві не уточнили.

«Водночас ЄС наклав санкції на російське інформаційне агентство "РІА ФАН" за поширення проурядової пропаганди та дезінформації. Швейцарія бере на себе санкції щодо цих двох організацій і таким чином посилює дію заходів ЄС», – повідомили у департаменті міністерства.

Інформагентство належить голові та власнику ПВК «Вагнер» Євгенію Прігожину, який активно залучає бойовиків до боїв в Україні, зокрема на Бахмутському напрямку, де ведуться найжорсткіші бої.

Зазначимо, 17 квітня видання Gulagu.net з посиланням на двох колишніх «вагнерівців» повідомило, що Євгєній Прігожин особисто віддавав накази про розстріли сотень цивільних мешканців, зокрема, дітей. Про воєнні злочини ПВК розповіли колишні засуджені з Росії, яких після участі у російсько-українській війні помилував Владімір Путін.