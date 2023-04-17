Власник ПВК «Вагнера» Євгєній Прігожин особисто віддавав накази про розстріл мирних жителів України і схвалював жорстокість цих злочинів. Саме за його вказівкою було вбито сотні українських мирних мешканців, в тому числі дітей. Про це виданню Gulagu.net розповіли двоє екс-«вагнерівців».

Журналістам вдалось поспілкуватись із двома російськими найманцями. Йдеться про колишніх засуджених із воронезької та саратовської ВК-13 і ВК-1 – Алєксєя Савічєва і Азамата Улдарова. Вони були помилуванi після участі у війні в Україні президентом Владіміром Путіним і зараз перебувають в Росії. Найманці протягом тижня давали докладні і послідовні свідчення під час опитування і повідомили засновнику Gulagu.net Владіміру Осєчкіну подробиці злочинів.

Росіяни зізналися у розстрілі сотень цивільних, зокрема, десятків українських дітей, підриві ями з більш ніж 50 пораненими полоненими та так званими «500-ми» [найманцями, котрі вирішили залишити війну і відмовились виконувати злочинні накази] і зачистцах житлових будинків із вбивством усіх мешканців.

Алєксєй Савічєв і Азамат Улдаров зізнались у вбивстві мирних українців

За словами Савічєва, у лютому після чергового обміну полоненими між сторонами, він «отримав наказ розстрілювати мирних мешканів, щоб зачистити будинок, дочекавшись, доки поїдуть журналісти».

«Мирні жителі виходили. І був наказ: усіх, кому від 15 років, і більше – всіх одразу розстрілювати без слів. Було розстріляно 20-24 особи, з них людей 10-15-річні та 17-річні підлітки. Є наказ – зачистити будинок. Хто там був – неважливо. Не виконав наказ – тебе "обнуляють"», – заявив Савічєв. При цьому люди були абсолютно беззбройні і причиною розстрілу могли стати звичайні татуювання. Зокрема, якщо там зображено «символіку "Азова"» [ймовірно, йдеться про будь-яку патріотичну українську символіку].

Азамат Улдаров зізнався, що був свідком резонансної страти українського військовополоненого, знає, хто її виконував, і додав, що сам виконав величезну кількість злочинних наказів, які віддавав особисто Прігожин.

«Я цією рукою виконав наказ, убив дітей. Розумієш, за наказом. Те, що ми творили, коли заходили в Соледар і Бахмут ... Нам давали команду зачистити і знищити всіх ... Ми йшли і вбивали всіх – жінок, чоловіків, пенсіонерів та дітей ... У тому числі маленьких – п'ятирічних. У мене є начальники, командири. Над ними є Прігожин, який нам сказав не дати виходу нікому, всіх знищити ... Ми вбивці, ми тварини, розумієш», – заявив окупант.

За його словами, в одному з епізодів, під час штурму Бахмута було вбито сотні цивільних. Улдаров розповів, що в підвалах однієї з великих багатоповерхівок переховувались 300-400 цивільних, в том числі – близько 40 дітей. Окупант отримав наказ «обнулити їх». В результаті, всіх цивільних було вбито.

Автори матеріалу наголошують, що ці свідчення – прямі підстави для організації щодо Прігожина та його спільників кримінального переслідування за фактами десятків жорстоких вбивств та серії військових злочинів та злочинів проти людяності.

Глава ОП Андрій Єрмак прокоментував зізнання росіян і наголосив, що всі винуватці будуть покарані.

«Російські терористи зізналися у вбивстві українських дітей у Бахмуті та Соледарі. Зараз мова йде про військових злочинців з пвк "вагнера", але це проливає світло на злочини російської армії в Україні ... Нація нелюдів та вбивць, біологічне сміття цього світу.Одного зізнання мало. Має бути покарання. Жорстке та справедливе. І воно обов‘язково буде. Ми дізнаємося всі факти злочинів і знайдемо кожного, хто вчиняв їх», – заявив очільник ОП.