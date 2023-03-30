Воєнні злочини Росії в Україні та терор проти населення окупованих територій, імовірно, увійдуть до підручників історії, але підхід Кремля до власних солдатів також наповнює жахом. Це елемент великого пазла і найжорстокіший прояв патріархальної культури насильства, глибоко вкоріненої в російську політичну систему і соціальні відносини.

Влада розглядає своїх солдатів як гарматне м'ясо і готова позбутися тисяч громадян в ім'я неоімперських амбіцій старіючого диктатора. Ще більш шокуючим може видатися фаталізм тих, хто дозволяє призивати себе в армію без спротиву. Ситуація оголила давно відому, але все ще дивовижну правду про низьку ціну людського життя в Росії.

Насильство як основа авторитарної системи

Насильство є невід'ємною частиною «традиційної» російської системи цінностей, активно пропагованої державним апаратом і православною церквою. Фундаментом культури насильства є культ токсичної маскулінності, що спирається на такі принципи організації соціального порядку, як ієрархія, контроль і легітимізація через силу. Ці принципи органічно вписані в логіку авторитарної системи, що проявляється на законодавчому, політичному та економічному рівнях. Вона цінує такі якості, як доблесть, агресивність, суперництво і домінування в поєднанні з ксенофобією, шовінізмом, жінконенависництвом і гомофобією. Державна ідеологічна машина індоктринує суспільство агресією та мовою ворожнечі. Роками пропагандисти та вищі державні посадовці на чолі з Путіним вихваляли руйнівну силу російської зброї та розповідали аудиторії про масштаби можливих руйнувань від ядерної атаки. Як зазначила філософиня і культурологиня Оксана Тімофєєва на сторінках «Новой газеты Европы» в січні 2023 року, влада пропонує нації багате меню: «кожен вибере щось для себе. Не хочеш ненавидіти українців, можеш ненавидіти азіатів або геїв. Головне – відчувати ненависть до ворога».

Патріархальність супроводжується патерналізмом: влада інфантилізує громадян, від яких очікує покірної довіри до рішень і візій вождя та фактичної відмови від прав і свобод. В управлінні формально федеративною, але фактично централізованою унітарною державою також проявляється колоніально-імперська ментальність. Російськість часто ототожнюється з належністю до російського етносу. Показне підкреслення владою етнонаціонального розмаїття Росії лише маскує дискримінацію інших етносів. Це проявляється як на рівні повсякденних міжособистісних стосунків, так і в державній політиці, через приниження ролі мов етнічних та національних меншин в освіті, ігнорування їхньої культурної спадщини та підміну їхньої історичної пам'яті нав'язаним згори уніфікованим наративом про «добру Російську імперію». В антирежимних колах дедалі частіше можна почути, що в межах Російської Федерації проживає багато колонізованих народів, а заяви про «деукраїнізацію» України мають багато спільного з викоріненням окремих ідентичностей народів, що проживають у Росії. Таке твердження лунає, наприклад, у контексті залучення восени 2022 року до обов'язкової військової мобілізації представників малих корінних етнічних груп, яким загрожує зникнення, таких як вепси, що проживають на півночі Росії (їх кількість скоротилася до 5 тис. осіб), або удегейці (Далекий Схід, їх менше 1500 осіб).

Спосіб ведення політики правлячою елітою значною мірою ґрунтується на нормах, що регулюють модель лідерства в кримінальному світі. До канону дипломатії увійшли, зокрема, здатність залякувати опонентів, готовність демонструвати силу і презирство до слабких, мститися за реальні або уявні образи. У цьому полягає одна з фундаментальних відмінностей від західної політичної культури, яка апелює до таких цінностей, як діалог і компроміс.

Ілюстрацією взаємопроникнення політичної та кримінальної сфер є незаконне вербування на фронт злочинців, які відбувають покарання в російських в'язницях, найманською групою «Вагнера». Це супроводжувалося передачею державної монополії на насильство в руки «вагнерівців». Широкого розголосу набули новини про розстріли найманцями членів підрозділу, які відмовляються виконувати накази або продовжувати воювати в Україні. Одного з них, колишнього полоненого Євґєнія Нужина, забили до смерті кувалдою в листопаді 2022 року. Це мало стати покаранням за добровільну здачу в український полон. З подібним молотом (подарованим спонсором «вагнерівців» Євґєнієм Прігожиним пізніше позував для фотографій лідер однієї з прокремлівських парламентських партій Сергій Миронов. Влада також запровадила культ загиблих злочинців як національних героїв, які «спокутували свою провину», проливши кров у боротьбі з «нацизмом». Ця своєрідна рефлексія аудиторії зі спіраллю насильства покликана поглибити аксіологічний хаос і «зомбувати» суспільство, роблячи його слухняним і податливим до пропагандистських маніпуляцій.

Невільники традиційних соціальних ролей

На суспільному рівні культ токсичної маскулінності закріплюється з покоління в покоління через соціалізацію індивідів – у патріархальній сім'ї, школі, армії, під час взаємодії з репресивною державою. Створюється ефект доміно пригноблення, тобто його відтворення на наступних рівнях соціальної організації. Як писав психолог Станіслав Хоцький для незалежного порталу «Верстка» у травні 2022 року, соціалізація хлопців і чоловіків у Росії (особливо в провінції) передбачає утвердження сили й агресії та прищеплення страху перед проявом слабкості і приниженням. При цьому відносно мало уваги приділяється здатності критично мислити, рефлексувати, що призводить до емоційної інфантильності в поєднанні з фаталізмом.

Суспільство пропагує своєрідний дарвінізм: якщо не хочеш, щоб на тебе напали, нападай першим; принижуй інших, щоб тебе не принижували. Природним є бажання приєднатися до сильнішої групи, щоб відчувати себе в безпеці. Правила етики чи моралі характеризуються квазіплемінним мисленням, вони є ексклюзивними і тому застосовуються лише до власної групи. Оскільки «чужий» перебуває поза межами світу, населеного «своїми», на нього не потрібно зважати. Це виключає діалог як фундаментальний інструмент конструювання суспільних відносин і водночас виправдовує «превентивну» агресію. Агресія супроводжується переконанням у власній моральній вищості та правоті. Ці принципи знаходять своє відображення і на макрорівні, в офіційній пропаганді, яка пояснює причини агресивної війни: згідно з панівним наративом, Росія нібито повинна була вторгнутися в Україну, превентивно захищаючи і населення Донбасу, і власну безпеку.

Тож російський чоловік може функціонувати лише у двох ролях. Або він домінує (і тоді він є «справжнім» чоловіком), або підкоряється (що призводить до відчуття приниження і розчарування). Не випадково мотивацією багатьох чоловіків, які йдуть на фронт, незважаючи на те, що не схвалюють вторгнення, є страх порушити патріархальний канон маскулінності. За останні роки в російському суспільстві помітно зміцнилося переконання, що «справжній чоловік повинен проходити військову службу». Згідно з опитуванням незалежного Левада-центру, з 2015-го по 2019-й відсоток прихильників цієї думки зріс зі 42 до 60%. Ба більше, в умовах воєнного часу служба в армії подається як єдиний ефективний і похвальний шлях до соціального просування. Новий соціальний прошарок, який складається з тих, хто пройшов «спеціальну військову спецоперацію», та членів їхніх сімей, імовірно, підтримуватиме подальшу мілітаризацію суспільного дискурсу.

Навіть страх смерті в багатьох випадках виявляється слабшим та абстрактнішим, ніж сором за порушення соціальної норми або страх перед державною владою в разі відмови.

Рефлексія, що нав'язані системою ролі можна якось змінити, взагалі відсутня, особливо в провінції. Хоча традиційні уявлення про маскулінність дедалі частіше оскаржуються, особливо молодими людьми у великих містах (де, серед іншого, зростає інтерес до фемінізму та прав ЛГБТ+), прояви оскарження дискредитуються державною пропагандистською машиною та правоохоронними органами як ворожі російській цивілізації.

Ключовою фігурою в російській патріархальній системі є президент Путін, об'єкт зростаючого останніми роками культу особи. Він епатує нецензурною лексикою і подає себе як «альфа-самця» на противагу «слабким» західним лідерам (західну демократичну культуру часто прямо називають «гей-культурою») і «слабким» жінкам. У той час як Україна, включно з її Збройними силами, дедалі більше набуває образу сильної жінки, російські жінки з'являються в пропагандистському дискурсі в трьох типах «ідеалу», і всі вони виконують об'єктну функцію. По-перше, їхня функція – народжувати гарматне м'ясо (за висловом, який приписують маршалу Георгію Жукову, про те, що не варто турбуватися про втрати серед солдатів, бо «жінки ще народять»). По-друге, це матері, дружини і сестри, які проводжають своїх коханих на фронт: сум розлуки має обов’язково супроводжуватися покорою владі і гордістю за своїх героїв. По-третє, це клерки, пропагандистки або ретельно відібрані солдатські матері, завдання яких – прославляти з екранів телевізорів мудрість головнокомандувача і палко ненавидіти всіх його ворогів.

Потужним інструментом індоктринації в дусі культу насильства згори донизу є система освіти, починаючи з дитячих садків і закінчуючи університетами. Окрім того, що в російських школах нерідко вчителі (які самі зазнають політичного та психологічного тиску з боку чиновників) застосовують психологічне, а іноді й фізичне насильство, найбільш значущою в цьому контексті є роль символічного насильства. Це нав'язування владою обраних ідей та цінностей для увічнення свого політичного панування, яке подається як безальтернативне і єдино легітимне. Заняття з «патріотичного виховання» часто зводяться (хоча тут слід зазначити, що непоодинокими є спроби бойкотувати настанови влади) до пропаганди ненависті до «ворогів вітчизни» та прославляння війни як методу вирішення суперечок у зовнішній політиці. У навчальних програмах домінує ідея примату держави над особистістю, культ армій і територіальних завоювань, сильної, авторитарної влади. Політичні репресії – особливий прояв використання державою своєї монополії на інституціоналізоване насильство – де-факто подаються не як порушення суспільного договору, а як акт наведення порядку. Репресивний апарат і бюрократична машина стоять на сторожі правовірності вчителів та учнів. Відомі випадки переслідування неповнолітніх з боку правоохоронних органів за висловлення антивоєнних поглядів, порушення кримінальних та адміністративних справ. Наприклад, у лютому 2023 року адміністрація школи в Єфремові (Тульська область) викликала поліцію і ФСБ через антивоєнний малюнок шестикласниці Марії Москальової. Справа вважалася серйозною: її батькові-одинаку загрожує в'язниця за дискредитацію російської армії, а дівчинку відправили до дитячого будинку.

Від колиски до могили

Громадяни зазнають принижень, погроз, а часто і прямого фізичного насильства при зіткненні з державною машиною (чиновниками або співробітниками силових структур). Згідно з дослідженням Левада-центру, у 2019 році кожен десятий громадянин зазнав тортур (російський термін «пытки», що означає жорстоке фізичне та психологічне насильство) з боку силових структур, а кожен четвертий вступав у той чи інший конфлікт з правоохоронними органами, який супроводжувався насильством у широкому розумінні. Важливо, що, на думку соціологів, ці цифри можуть бути заниженими, оскільки значна частина проявів насильства вже не сприймається як порушення норми.

Насильство з боку влади, що є частиною реанімованої тоталітарної спадщини Путіна в Росії, як правило, не зустрічає опору. За словами колишнього директора Левада-центру Льва Гудкова, «воно стало частиною повсякденної норми». Громадяни пасивно пристосовуються до життя в репресивній державі, не бачачи можливості ефективного опору, приймають наявну модель відносин як природну і безальтернативну. За словами Гудкова, таке ставлення настільки вкоренилося, що спроби третіх осіб зламати цю парадигму часто викликають у росіян почуття дискомфорту й обурення. Настирливе відчуття несправедливості, беззаконня і, що важливіше, відсутності можливості домогтися справедливості призводить до того, що вони часто зганяють своє розчарування на слабших: жінках, дітях, підлеглих, прохачах в установах, літніх людях.

Феміністські організації регулярно скаржаться на порушення прав пацієнток у пологових будинках, їхню об'єктивацію, фізичне та психологічне насильство під час пологів, часте порушення медичним персоналом рекомендацій ВООЗ. Пацієнти в лікарнях також об'єктивуються, особливо погана ситуація в психіатричних лікарнях. Тут варто зазначити, що в Росії за часів Путіна була реанімована так звана репресивна психіатрія: примусове утримання в лікувальному закладі стало одним з інструментів переслідування опонентів режиму. За даними Human Rights in Mental Health, з 2014-го по 2021 рік жертвами репресивної психіатрії стали понад 30 осіб, серед яких найвідоміший випадок – якутський шаман Алєксандр Габишев.

У дослідженні Левада-центру, проведеному 2019 року, чверть респондентів заявили, що стикалися з домашнім насильством у своєму найближчому оточенні. Офіційні дані про його масштаби іноді занижені в рази. За підрахунками жіночих організацій, у 2020–2021 роках понад 70% (2680) усіх жінок, убитих за цей період, загинули внаслідок домашнього насильства. У багатьох випадках трагедії, ймовірно, можна було б уникнути, якби правоохоронці відреагували на попередні звернення жертв про допомогу. Незважаючи на відсутність належної підготовки та елементарної чутливості, проблемою залишається відсутність закону проти домашнього насильства: російський парламент надзвичайно послідовно ігнорує законопроєкти із цього питання. Ситуація значно погіршилася після ухвалення 2017 року закону, який частково декриміналізував домашнє насильство (перше побиття карається лише адміністративним стягненням, найчастіше невеликим штрафом). У більшості випадків жінки, засуджені за вбивство, вчинили його, захищаючись від насильства. Тим часом організації, які допомагають жертвам насильства, нерідко зазнають переслідувань з боку репресивного апарату.

У 2021 році правозахисники з ініціативи Gulagu.net виявили записи катувань у російських колоніях, які свідчать про їх системний характер (виконавцями або організаторами є співробітники в'язниць і ФСБ). Наразі тюремний досвід є незнайомим для значної частини росіян. Проте історично він сформував російський культурний код: за радянських часів через табори пройшли кілька мільйонів людей. Тюремна культура не лише популярна (у деяких соціальних групах перебування у в'язниці досі є типовим елементом чоловічої біографії), але й часто романтизована: в'язень є синонімом бунтаря, який реалізує народні уявлення про справедливість. Більше того, правила кримінального світу і тюремний жаргон проникли в державну політику і бізнес. Владімір Путін роками використовує їх як елементи свого лідерського іміджу.

У сучасній Росії проблемою є як велика частка ув'язнених щодо всього населення, так і умови утримання в місцях позбавлення волі, а також дуже низький рівень реабілітації ув'язнених. Згідно зі звітом Ради Європи від початку 2020 року, кількість ув'язнених на 100 тис. населення в Росії втричі перевищувала середній показник в інших країнах-членах (356 проти 103). Середній рівень смертності був на 70% вищим, а витрати на утримання ув'язнених – найнижчими серед країн-членів організації. Це призводить, серед іншого, до жахливого стану медичної допомоги у в'язницях. На противагу цьому, середня тривалість перебування за ґратами в Росії вчетверо більша, ніж у Європі, де вона становить близько восьми місяців. Водночас поширеним є усвідомлення того, що невинна людина може опинитися у в'язниці в будь-яку мить, а корумповані співробітники силових структур, прокурори та судді, які за це відповідають, найімовірніше, ніколи не будуть покарані. Згідно зі статистикою Верховного Суду, відсоток виправдувальних вироків роками не перевищує 0,3%.

Суспільство і війна

Історична пропаганда, великодержавна риторика та геополітичний реваншизм десятиліттями слугували росіянам компенсацією за брак політичної суб'єктності, поглиблення економічних труднощів та відсутність бачення майбутнього. Агресивність, притаманна частині суспільства, і мрія про те, що світ повинен боятися Росії, є соціально прийнятними формами індивідуального самоствердження через причетність до неоімперської потуги держави.

Колективне отруєння насильством, його банальність і деградація цінності людського життя залишатимуться серйозною соціальною проблемою в довгостроковій перспективі. Масовий приплив зброї та травмованих ветеранів з України лише загострить її, загрожуючи небаченим з 1990-х років зростанням насильства і в публічній, і в приватній сферах (ці люди не будуть охоплені програмами психологічної допомоги, оскільки російська держава не розробила таких програм). Тривіалізація мови ворожнечі, використання пропагандою істеричних гіпербол зрештою призвели до серйозної ерозії мови як інструмента адекватного опису світу і до сумнівів у самій можливості існування об'єктивної істини.

Викликає занепокоєння і те, що в умовах воєнного часу традиційна для Росії зневага до людського життя перетворилася на відкритий культ смерті, який пропагується державним апаратом.

Смерть за батьківщину подається як бажана альтернатива бідному, безглуздому і безперспективному життю (таким навіюванням потурали Владімір Путін і його провідні пропагандисти, такі як Владімір Соловйов; такий меседж також міститься в соціальній рекламі, що закликає людей іти на фронт). Незалежно від того, як і коли закінчиться війна, її довгострокові соціальні наслідки, ймовірно, виявляться катастрофічними для російського населення.

Переклад з польської

Текст опубліковано в межах проєкту співпраці між ZAXID.NET і польським часописом Nowa Europa Wschodnia.

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Оригінальна назва статті: Młot Wagnera