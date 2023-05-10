Загалом у Швейцарії заблокували майже 8,3 млрд доларів активів банку та ще 8,4 млрд доларів підсанкційних осіб

Швейцарія оприлюднила інформацію про заморожені активи Центробанку Росії, які, імовірно, передадуть на відбудову та відновлення України. Про це повідомили у прес-службі Федеральної ради Швейцарії у середу, 10 травня.

У федеральній службі заявили про отримання звітностей щодо заморожених російських активів. Зокрема йдеться про заблоковані Швейцарією активи російського Центробанку на суму майже 8,3 млрд доларів.

«Загальна сума зареєстрованих резервів і активів російського центрального банку, що зберігаються у Швейцарії, становить близько 7,4 мільярда швейцарських франків.З 25 березня 2022 року заборонені всі операції, пов'язані з управлінням резервами та активами ЦБ РФ. Це означає, що активи банку знерухомлені», – повідомили у прес-службі федеральної ради.

У відомстві звернули увагу, що заморожені активи банку варто відрізняти від інших заморожених коштів у Швейцарії на суму 8,4 млрд доларів. Ці кошти належали підсанкційним особам чи компаніям.

За даними федеральної служби Швейцарії, наразі в Євросоюзі тривають дискусії щодо інвестування заморожених активів Центробанку у відбудову України. Уряд Швейцарії, за інформацією служби уважно стежить за перебігом дискусії.