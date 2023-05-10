Понад 8,3 млрд доларів російського Центробанку можуть піти на відновлення України, – Швейцарія
Країна оприлюднила дані про заморожені російські активи, які заблокували після початку повномасштабного вторгнення в Україну
Швейцарія оприлюднила інформацію про заморожені активи Центробанку Росії, які, імовірно, передадуть на відбудову та відновлення України. Про це повідомили у прес-службі Федеральної ради Швейцарії у середу, 10 травня.
У федеральній службі заявили про отримання звітностей щодо заморожених російських активів. Зокрема йдеться про заблоковані Швейцарією активи російського Центробанку на суму майже 8,3 млрд доларів.
«Загальна сума зареєстрованих резервів і активів російського центрального банку, що зберігаються у Швейцарії, становить близько 7,4 мільярда швейцарських франків.З 25 березня 2022 року заборонені всі операції, пов'язані з управлінням резервами та активами ЦБ РФ. Це означає, що активи банку знерухомлені», – повідомили у прес-службі федеральної ради.
У відомстві звернули увагу, що заморожені активи банку варто відрізняти від інших заморожених коштів у Швейцарії на суму 8,4 млрд доларів. Ці кошти належали підсанкційним особам чи компаніям.
За даними федеральної служби Швейцарії, наразі в Євросоюзі тривають дискусії щодо інвестування заморожених активів Центробанку у відбудову України. Уряд Швейцарії, за інформацією служби уважно стежить за перебігом дискусії.