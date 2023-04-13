Уряд Швейцарії має намір виділити Україні щонайменше ще 1,5 млрд швейцарських франків (1,7 млрд доларів) до 2028 року. Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс, повідомляє«Європейська правда».

Фінансова підтримка Україні буде надана в межах стратегії міжнародного співробітництва на 2025-2028 роки. Раніше Швейцарія погодила надання 300 млн франків для підтримки України на 2023-2024 роки.

Всього, включно з попередніми оголошеними пакетам допомоги, Швейцарія надасть Україні щонайменше 1,8 млрд швейцарських франків (понад 2 млрд доларів) протягом наступних шести років.

До слова, у лютому уряд Швейцарії дозволив розпочати процедуру конфіскації заморожених активів оточення екс-президента України Віктора Януковича. Активи залишатимуться замороженими до остаточного рішення системи адміністративного правосуддя Швейцарії щодо конфіскації. Все майно, яке буде остаточно конфісковано, буде повернуто українському народу відповідно до міжнародної угоди.