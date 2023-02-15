Швейцарія дозволила почати процедуру конфіскації заморожених активів оточення Януковича

Уряд Швейцарії дозволив розпочати процедуру конфіскації заморожених активів оточення екс-президента України Віктора Януковича. Про це йдеться у повідомленні Федеральної ради Швейцарії.

Рада вирішила розпочати адміністративне провадження щодо конфіскації активів, заморожених у Швейцарії після української революції в лютому 2014 року. Процедура конфіскації у Швейцарії застосовуватиметься до всіх активів, які підлягають конфіскації, на загальну суму понад 130 мільйонів швейцарських франків [понад 140 млн доларів].

Водночас наголошується, що це рішення абсолютно не пов’язане з санкціями проти Росії, прийнятими у 2022 році.

Таким чином Федеральна рада доручила Федеральному департаменту фінансів (FDF) відкрити низку проваджень щодо конфіскації у Федеральному адміністративному суді (FAC).

Метою провадження є конфіскація активів політично значущих осіб та їхніх близьких спільників, які, ймовірно, мають незаконне походження. Фігурантів пов’язували з колишнім президентом України Януковичем, який втік з країни у лютому 2014 року під час Революції гідності.

Активи залишатимуться замороженими до остаточного рішення системи адміністративного правосуддя Швейцарії щодо конфіскації. Все майно, яке буде остаточно конфісковано, буде повернуто українському народу відповідно до міжнародної угоди.

До слова, цього ж дня уряд Швейцарії відмовився від конфіскації приватних активів громадян РФ через те, що це нібито порушує конституцію і підриває чинний правопорядок.