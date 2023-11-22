На озброєнні швейцарської армії наразі перебувають 134 основні бойові танки Leopard 2A4

22 листопада уряд Швейцарії схвалила заявку на передачу 25 основних бойових танків Leopard 2A4 німецькому виробнику, компанії Rheinmetall Landsysteme GmbH, за умови, що вони не потраплять до України. Про це повідомила прес-служба швейцарської Федеральної ради, пише «Європейська правда».

Німеччина надала запевнення, що продані танки залишаться в Німеччині або у партнерів по НАТО чи ЄС для того, щоб закрити свої власні прогалини. Міністр економіки Німеччини Роберт Габек і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попросили Швейцарію продати частину списаних основних бойових танків Leopard 2A4 назад виробнику танків, німецькій компанії Rheinmetall. Вони дали запевнення, що танки не будуть передані Україні.

На озброєнні швейцарської армії наразі перебувають 134 основні бойові танки Leopard 2A4 WE, які були модернізовані в рамках програми озброєння 2006 року. Крім того, армія має близько 90 бойових танків Leopard 2 A4, які були списані.

Слід зазначити, що у червні уряд Швейцарії не дозволив реекспорт майже сотні танків Leopard 1, які після модернізації у Німеччині мали передати Україні. Крім того, також стало відомо, що країна утилізує справне зенітне озброєння, яке могло б допомогти Україні протистояти Росії. Мова йшла про 60 зенітно-ракетних комплексів Rapier.

Швейцарію критикують за те, що вона забороняє іншим державам передавати Києву вироблену в неї зброю з міркувань нейтралітету. Однак сама влада країни посилається на нейтралітет Швейцарії, який є одним із головних принципів зовнішньої політики Швейцарії. Він проголошує, що Швейцарія не має права брати участь у збройних чи політичних конфліктах між іншими державами. Швейцарія має найстарішу політику військового нейтралітету у світі; вона не брала участі у війнах з того часу, як її нейтралітет було встановлено Паризьким договором 1815 року.