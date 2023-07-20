США стали світовим лідером з виготовлення компонентів для російської зброї серед проукраїнських країн

США та Швейцарія посіли перше місце з виготовлення деталей для російського озброєння серед країн, які не підтримують російську агресію. Водночас швейцарські банки, які не долучились до європейських санкцій проти Росії, продовжують зберігати російську готівку щонайменше на 200 млрд доларів, повідомила у вівторок, 18 липня, директорка антикорупційного комітету НАКО Олена Трегуб під час засідання Гельсінської Комісії США у Конгресі США, передає «Голос Америки».

За словами Олени Трегуб, США та Швейцарія є лідерами з виготовлення компонентів для російського озброєння. Швейцарія посідає перше місце в Європі, а США – у світі.

«У російській зброї ми знайшли близько 300 компонентів, виготовлених у США, 60 різними американськими компаніями. На жаль, це провідна країна західного світу, яка постачає росіянам важливі компоненти подвійного використання», – повідомила директорка антикорупційного комітету.

Олена Трегуб заявила, що компоненти до російської зброї також виготовляють такі проукраїнські країни:

Німеччина,

Нідерланди,

Велика Британія,

Австрія,

Франція,

Японія.

Окрім того, 18 липня в Україні виявили компоненти ірландського виробництва у дроні-камікадзе.

«Отже, справа не лише у швейцарцях. Але парадокс у тому, що саме Швейцарія займає категоричну позицію, щодо участі в будь-якому збройному конфлікті. Вони наголошують на своїй нейтральності. Тоді яким чином, вони стали першою країною в Європі із постачання критично важливих компонентів для російської зброї? Це головне питання», – сказала Олена Трегуб.

За словами генерального директора інвестфонду Hermitage Capital та очільника глобальної кампанії Magnitsky Justice Білла Браудера, Швейцарія попри свою формальну нейтральність цілеспрямовано знаходить шляхи уникнення санкцій проти Росії. Його дані підтвердив і співзасновник антикорупційного проекту OCCRP Дрю Салліван, який повідомив, що банки Швейцарії зберігають сотні мільярдів російської готівки.

«Ми вважаємо, що часто згадувана цифра у 200 мільярдів російських коштів у швейцарських банках, є сильною заниженою. Загальна сума російських грошей, яку контролюють швейцарські банки, найімовірніше, вдвічі більша ніж усі вважають, і становить 400 мільярдів доларів», – повідомив Дрю Салліван.

Імовірно, щоб відреагувати на нинішню позицію Швейцарії, США можуть залучити відповідні санкції. Проте чи запроваджуватимуть їх найближчим часом, у США сумніваються. Водночас чи знизиться кількість виготовлення компонентів для російської зброї країнами Заходу, зокрема США та Швейцарією, не повідомляється.

Нагадаємо, 18 липня після атаки росіян на Миколаїв, в одному з безпілотників виявили карбюратор із маркуванням «Tillotson. Зроблено в Ірландії». На інцидент відреагували в Офісі Президента, заявивши, що санкцій, які запропонував Євросоюз, недостатньо.

Прибулий 19 липня з офіційним візитом прем'єр Ірландії Лео Варадкар заявив президенту Володимиру Зеленському, що про ірландську деталь у дроні відомо, розпочалося розслідування. Прем'єр-міністр Ірландії припустив, що деталі могли потрапити до Росії через недобропорядність третіх сторін, оскільки не вірить, що ірландські компанії могли порушувати санкції.