Деталь з ірландським маркуванням помітили у збитому російському дроні-камікадзе

Ірландія розпочала розслідування щодо виявлених у дроні-камікадзе, який атакував Миколаїв 18 липня, ірландських деталей. Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар, який прибув у середу, 19 липня, до України з офіційним візитом, заявив президенту Володимиру Зеленському, що не вірить у недотримання санкційних зобов'язань з боку ірландських компаній, передає «Укрінформ».

На прес-конференції в Києві Лео Варадкар заявив, що знає про збиття БПЛА та його деталі, які виявилися ірландського виробництва. За його словами, Ірландія дуже серйозно ставиться до цього інциденту та наразі з'ясовує, як деталі могли потрапити до дрона-камікадзе.

«Ми знаємо про збиття того дрона; ми проводимо відповідне розслідування. Ми не віримо, що якісь ірландські компанії могли порушити санкції. Можливо, якась третя сторона порушила санкції. Ми дуже серйозно до цього ставимося», – повідомив прем'єр Ірландії.

Він підкреслив, що Ірландія, попри військову нейтральність, не є політично осторонь від подій у світі та підтримує Україну у боротьбі проти Росії. Його слова підтвердив і Володимир Зеленський, який обговорив з Лео Варадкаром питання безпеки, політичної взаємодії, справедливості для України та економічної взаємодії України та Ірландії.

Нагадаємо, 18 липня Росія здійснила атаку на Миколаїв дронами-камікадзе. В одному зі збитих БПЛА окупантів виявили карбюратор із маркуванням «Tillotson. Зроблено в Ірландії». На виявлену деталь відреагували в Офісі Президента, заявивши, що санкцій, які запропонував Євросоюз, недостатньо.