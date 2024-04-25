Європа майже досягла показників США щодо асигнувань для України

Країни Європи за останні місяці змогли зрівнятися з США за рівнем військової підтримки Україні. З початку повномасштабного вторгнення США надали 43,1 млрд євро допомоги, а Європа – вже 42 млрд, йдеться у дослідженні Кільського інституту світової економіки Ukraine Support Tracker, оновленому у четвер, 25 квітня.

У дослідженні йдеться, що підтримка Європи з точки зору асигнувань майже зрівнялася з асигнуваннями Сполучених Штатів, які протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну майже весь час тримали лідерство у військовій підтримці України. Згідно з графіком допомоги Україні, країни ЄС надавали більше військової допомоги, аніж США, у період з лютого по червень 2022 року.

«Асигнування визначаються як допомога, яка була доставлена ​​або призначена для надання», – пояснили у прес-службі інституту.

Станом на 29 лютого 2024 року європейські країни загалом передали військової допомоги Україні приблизно на 42 млрд євро. США своєю чергою надали військову допомогу на суму 43,1 млрд євро. Зазначимо, імовірно, Сполучені Штати лишатимуться лідерами з військової допомоги Україні, оскільки 25 квітня президент Джо Байден підписав закон про надання військової підтримки Україні на 61 млрд доларів, що значно більше за вказані у дослідженні показники за роки війни.

Показники фінансової, урядової та військової допомоги Україні від США та Європи

Водночас країни Євросоюзу, а також Велика Британія, Норвегія, Ісландія та Швейцарія беззаперечно обганяють США за обсягами допомоги у довгострокових перспективах – від початку повномасштабного вторгнення європейські країни надали гуманітарної підтримки на 89,6 млрд євро, і ще 81,9 млрд євро планують передати. Зазначимо, США передали 67,1 млрд євро.