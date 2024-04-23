Велика Британія надасть Україні пакет допомоги на 617 млн доларів
Уряд Великої Британії анонсував передачу нової військової допомоги Україні
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Уряд Великої Британії анонсував свій найбільший пакет військової допомоги Україні на 500 млн фунтів стерлінгів (приблизно 617 млн доларів). Зокрема, Велика Британія передасть Україні боєприпаси, дрони, протиповітряні ракети, а також ракети Storm Shadow. Про це йдеться у повідомленні британського уряду, опублікованому у понеділок, 22 квітня.
Зазначається, що у вівторок, 23 квітня, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зустрінеться із польським колегою Дональдом Туском, щоб обговорити поглиблення британсько-польських відносин. У Варшаві прем’єр-міністри зустрінуться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб обговорити європейську безпеку та підтримку України.
«Захист України від жорстоких амбіцій Росії є життєво важливим для нашої безпеки та всієї Європи. Якщо Путіну дозволять досягти успіху в цій загарбницькій війні, він не зупиниться на польському кордоні. Збройні сили України продовжують мужньо воювати, але вони потребують нашої підтримки – і потребують її зараз. Сьогоднішній пакет допоможе гарантувати, що Україна матиме все необхідне для боротьби з Росією», – сказав Ріші Сунак.
Згідно з повідомленням британського уряду, у Варшаві Ріші Сунак оголосить про новий масштабний пакет допомоги для України. До нього увійдуть:
- 60 човнів, зокрема — рейдові та водолазні катери, а також морські гармати;
- понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow;
- понад 400 одиниць техніки, з них 160 захищених транспортних засобів Husky, 162 бронемашини та 78 всюдиходів;
- майже 4 млн боєприпасів для стрілецької зброї.
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс висловив сподівання, що нове обладнання допоможе Україні «вигнати Путіна та відновити мир і стабільність у Європі».
З Варшави Ріші Сунак вирушить до Німеччини, там у нього запланована зустріч з канцлером Олафом Шольцем.
Нагадаємо, 22 лютого 2024 року міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс анонсував передачу Україні ще 200 ракет Brimstone, з дальністю польоту від 20 до 60 км, залежно від платформи пуску.