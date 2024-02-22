Велика Британія передасть Україні ще 200 ракет Brimstone
Окрім того, Велика Британія планує провести підготовку 10 тис. військових ЗСУ у 2024 році
До теми
Уряд Великої Британії анонсував постачання Україні ще 200 ракет Brimstone, з дальністю польоту від 20 до 60 км, залежно від платформи пуску. Про це 22 лютого під час виступу у британському парламенті повідомив міністр оборони Грант Шаппс.
«Сьогодні я оголошую про новий пакет [підтримки] з 200 ракет Brimstone в рамках подальшого посилення захисту України», – заявив Шаппс, додавши, що «ці ракети вже мали значний вплив на поле бою в ході війни РФ проти України».
Окрім того, Грант Шаппс зазначив, що у планах Великої Британії у 2024 році провести підготовку 10 тис. українських військових.
За попередніми даними, Україна отримає останню версію цих ракет – Brimstone 2 Dual Mode, яка має більшу дальність польоту і комбіновану систему наведення.
Brimstone – це сімейство керованих ракет класу «повітря-земля» розробки міжнародного консорціуму MBDA.
Основні характеристики ракети:
- маса – 49 кг;
- довжина – 1,8 м;
- діаметр – 188 мм;
- максимальна швидкість – 450 м/с;
- від 20 до 60 км, залежно від платформи пуску;
- система наведення – комбінована-радіолокаційна та напівактивна лазерна;
- бойова частина – тандемна, кумулятивна.
Основне призначення тандемних боєприпасів – добре захищені цілі, наприклад, знищення сучасних танків та ураження бойових кораблів.