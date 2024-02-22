Brimstone – сімейство керованих ракет класу «повітря-земля» розробки міжнародного консорціуму MBDA

Уряд Великої Британії анонсував постачання Україні ще 200 ракет Brimstone, з дальністю польоту від 20 до 60 км, залежно від платформи пуску. Про це 22 лютого під час виступу у британському парламенті повідомив міністр оборони Грант Шаппс.

«Сьогодні я оголошую про новий пакет [підтримки] з 200 ракет Brimstone в рамках подальшого посилення захисту України», – заявив Шаппс, додавши, що «ці ракети вже мали значний вплив на поле бою в ході війни РФ проти України».

Окрім того, Грант Шаппс зазначив, що у планах Великої Британії у 2024 році провести підготовку 10 тис. українських військових.

За попередніми даними, Україна отримає останню версію цих ракет – Brimstone 2 Dual Mode, яка має більшу дальність польоту і комбіновану систему наведення.

Brimstone – це сімейство керованих ракет класу «повітря-земля» розробки міжнародного консорціуму MBDA.

Основні характеристики ракети:

маса – 49 кг;

довжина – 1,8 м;

діаметр – 188 мм;

максимальна швидкість – 450 м/с;

від 20 до 60 км, залежно від платформи пуску;

система наведення – комбінована-радіолокаційна та напівактивна лазерна;

бойова частина – тандемна, кумулятивна.

Основне призначення тандемних боєприпасів – добре захищені цілі, наприклад, знищення сучасних танків та ураження бойових кораблів.