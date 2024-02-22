Німецький парламент схвалив надання Україні далекобійних ракет

У четвер, 22 лютого, німецький парламент схвалив надання Україні далекобійних ракет, але у прийнятому документі не вказано про те, які саме ракети отримають Сили оборони. Ймовірно, може йтись про ракети Taurus, хоча прямим текстом в резолюції про них не згадується. Далі рішення про передачу ракет мають розглянути канцлер Олаф Шольц і Федеральна рада безпеки.

За пропозицію проголосували 382 депутати, 284 висловилися проти і двоє утрималися. Німецькі парламентарі рекомендували надати «необхідні далекобійні системи озброєння та боєприпаси», щоб завдавати ударів по стратегічних об'єктах у далекому тилу росіян. Крім того, там схвалили подальше посилення українських сухопутних військ бойовими броньованими системами та захищеними машинами.

Варто уточнити, що саме назва ракети Taurus-KEPD 350 жодного разу не згадується в документі. За словами народного депутата Єгора Чернєва, який був на засіданні Бундестагу, формулювання про «зброю далекої дії» у тексті законопроекту – це «езопова політична мова». Чернєв переконаний, що «оскільки інших далекобійних ракет у Німеччини немає, то йдеться саме про Taurus».

Деякі німецькі депутати переконані, що мались на увазі саме Taurus. Водночас, заступниця лідера парламентської фракції СДПН Габріела Гайнріх, заявила, що формулювання «не обов'язково означає Taurus».

Назва ракет Taurus згадувалась прямо у іншій резолюції, внесеній опозицією, із прямим закликом надати Україні саме ці далекобійні ракети. Однак, проект, внесений опозиційним блоком ХДС/ХСС, набрав лише 182 голоси «за», тоді як 480 проголосували проти і п’ять депутатів утрималися.

20 лютого Bild повідомляв, що уряд Німеччини, ймовірно, має намір передати Україні ракети Taurus. Парламентська коаліція нібито підготувала секретну пропозицію щодо постачання Києву більшої кількості боєприпасів, серед яких можуть бути далекобійні ракети.

Водночас, канцлер Німеччини Олаф Шольц того ж дня заявив, що «цілком підтримує пропозицію правлячої коаліції про постачання Україні систем озброєння більшої дальності, але, як і раніше, відкидає ідею про передачу саме крилатих ракет Taurus».

Також потрібно наголосити, що ухвалена резолюція не має жодної зобов'язуючої сили, оскільки лише канцлер і Федеральна рада безпеки можуть остаточно ухвалити рішення про надання ракет Taurus.

Taurus-KEPD 350 – авіаційна дозвукова крилата ракета призначена для високоточного ураження захищених та заглиблених цілей на відстані до 500 км. Бетонобійна модифікація цієї ракети допомагає пробивати укріплені бункери, командні пункти, склади боєприпасів. Натомість модифікація ракети зі зменшеним об'ємом боєголовки збільшує дальність польоту.

Висока точність наведення забезпечується автономною інерційною навігаційною системою, яка періодично коригується в польоті. На підльоті до цілі вмикається інфрачервона головка самонаведення, яка забезпечує наведення ракети кінцевій ділянці польоту. Ринкова вартість однієї ракети Taurus становить близько 1,2 млн доларів.