Червоним позначене місцерозташування спірної ділянки на вул. Пасічній, 146 у Львові

Західний апеляційний господарський суд відмовився повернути в комунальну власність 0,48 га землі на вул. Пасічній, 146 у Львові, яку на початку 2000-х незаконно приватизували. Суд визнав, що ділянка приватизована незаконно, втім її не можливо повернути в комунальну власність без знесення самобудів, тож залишив землю у приватній власності ТОВ «Будівельний альянс-плюс».

Як вказано в матеріалах справи, у 2003 році ТОВ «Колібрі-Х» ЛТД продало ПП «Астері» нежитлові будівлі загальною площею 36,9 м2. Будівлі були розташовані на ділянці, приватизованій у 2000 році ТОВ «Колібрі» ЛТД, площею 0,48 га на вул. Пасічній, 146. У 2017 році ПП «Астері» через суд відібрало цю ділянку в ТОВ «Колібрі-X». Згодом компанія «Астері» продала цю ділянку ТОВ «Будівельний альянс-плюс». Згодом апеляційний суд скасував реєстрацію права власності на землю за ПП «Астері».

Своєю чергою, Львівська міськрада звернулась в суд, адже ділянка 0,48 га є комунальною й незаконно вибула з власності громади. Й, відповідно, міськрада через суд вимагала витребувати землю в останнього власника – ТОВ «Будівельний альянс-плюс». У 2017 році Львівська мерія відмовила в наданні містобудівних умов та обмежень на будівництво багатоповерхівки цій компанії.

Суд вирішив, що оскільки земля була незаконно виведена з комунальної власності, то й будівлі на ній є самобудами. 27 листопада 2023 року Господарський суд Львівської області позов ЛМР задовольнив та зобовʼязав ТзОВ «Будівельний альянс-плюс» повернути земельну ділянку площею 0,48 га на вул. Пасічній, 146 у Львові в комунальну власність.

Однак забудовник оскаржив це рішення в апеляційному суді. 11 квітня Західний апеляційний господарський суд позов ТОВ «Будівельний альянс-плюс» задовольнив та скасував рішення суду першої інстанції. Як вказано в матеріалах справи, вимога міськради про витребування ділянки з приватної власності без знесення самобудів не вирішить юридичного статусу ділянки. Через це суд постановив відмовити міськраді в задоволення позову. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Будівельний альянс-плюс» зареєстроване у 2006 році. Її власником є відомий тернопільський забудовник Ігор Гуда. Його компанії будують у Львові ЖК «Квіти Львова», на вул. Стрийській, 115 та 8-поверховий житловий комплекс із офісами і комунальною дитячою мистецькою школою на вул. Науковій, 7. До лютого 2023 року частки в цій компанії мали КУА «Національний резерв» і ТОВ «Будівельний альянс», що пов’язане з екс-банкіром Віталієм Ломаковичем.

Додамо, за даними антикорупційного сайту NGL.media, до 2016 року ТОВ «Колібрі-Х» ЛТД і ПП «Астері» належали єдиному власнику – Леонідові Шимчаку. Зараз ТОВ «Колібрі-Х» належить Тарасові Усачову, інша компанія якого фігурує в скандалі з крадіжкою землі на вул. Лазаренка.

ПП «Астері» зараз належить львівʼянину Володимиру Данилу.