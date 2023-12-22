Житловий комплекс побудують на вул. Науковій, 7

На вул. Науковій у Львові збудують 8-поверховий житловий комплекс із офісами і комунальною дитячою мистецькою школою. Про це під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради 22 грудня повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев. Управління архітектури готує до видачі відповідні містобудівні умови та обмеження.

Йдеться про будівництво житлового комплексу на вул. Науковій, 7, в межах якого збудують два 8-поверхові будинки та офісний центр. Між житловими будинками облаштують дитячий та спортивний майданчик, а під усім ЖК буде підземний паркінг.

Візуалізації забудовника

За словами головного архітектора Львова, у комплексі розмістять дитячу мистецьку школу на 700 м2, яку після закінчення будівництва передадуть в комунальну власність Львова.

Будівництво вестиме ТзОВ «Сім Інвест», що зареєстроване шість років тому у Львові на вул. Науковій, 7. За даними аналітичної системи YouControl, через ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Юнідо”» компанія належить тернопільському підприємцю Ігорю Гуді – засновнику будівельної компанії «Креатор-буд». Ця компанія будує у Львові житловий комплекс «Квіти Львова», на вул. Стрийській, 115, а також має багато будівельних проектів у Тернополі.