Корпус демонтованого літака мерія планувала продати за 245 тис. грн. В результаті покупець запропонував 300 тис. грн

Мерія Тернополя продала за 300 тис. грн демонтований корпус радянського літака МіГ-17. Раніше він був встановлений при вході в парк національного відродження, але у квітні цього року в рамках декомунізації його демонтували. Літак викупила фірма тернопільського забудовника Ігоря Гуди «Креатор Буд». Виручені гроші мерія пообіцяла витратити на купівлю дронів на потреби Збройних сил України.

Як йдеться на сторінці аукціону в Prozorro.Продажі, торги відбулись ввечері у понеділок, 7 листопада. На аукціон зареєструвався лише один учасник – приватне підприємство «Креатор Буд». Фірма запропонувала за літак 300 тис. грн, що на 55 тис. грн більше за стартову ціну.

Згідно з даними на YouControl, фірма зареєстрована у 2006 році, вона належить тернопільському забудовнику Ігорю Гуді. Підприємство побудувало у Тернополі житлові комплекси Beverly Hills, Atlanta Tower, «Варшавський мікрорайон», «Метрополь» та інші.

У 2017 році фірма оголосила, що заходить на львівський ринок нерухомості. Відомо, що наприкінці липня того року львівська мерія не дозволила будувати багатоповерхівку на вулиці Пасічній, яку хотіла звести фірма Ігоря Гуди, через підозру в підробці документів.

Втім, згідно з інформацією на офіційному сайті компанії, фірма таки зводить два будинки у Львові: йдеться про ЖК «Бетховен» на вулиці Городницькій та ЖК на вулиці Стрийській.

Додамо, що у вересні корпус літака вже намагались продати за 245 тис. грн. Втім, тоді аукціон не відбувся.

Такий вигляд мав літак на постаменті біля входу в парк національного відродження

Зазначимо, що пам'ятник з літаком був встановлений при вході у парк національного відродження на масиві «Східний». Демонтували його 14 квітня цього року. Мер міста Сергій Надал пояснював, що літак був аварійним. На його місці планують встановити новий пам'ятник на честь українських захисників.