Суд залишив чинним припис Мінкульту про зупинення будівельних робіт ЖК «Княжий Холл»

Верховний Суд визнав законним припис Міністерства культури про зупинення будівельних робіт в межах історичного ареалу на вул. Городоцькій, 64. ЖК «Княжий Холл» будують в зоні ЮНЕСКО, однак без погодження з міністерством.

Йдеться про забудову ділянки площею 0,9 га на місці колишнього заводу автотракторних запчастин на вул. Городоцькій, 64. У 2016 році Львівська міська рада провела Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на найкращу проектну пропозицію житлового комплексу з будівлею-«вставкою» на Городоцькій, однак тоді однозначного переможця не обрали.

У серпні 2019 року виконавчий комітет ЛМР видав містобудівні умови та обмеження на будівництво 5-поверхового житлового комплексу «Княжий Холл». Видачі дозволу передували кілька років переговорів із мешканцями сусідніх будинків, які побоювались, що новий будинок не закриватиме світло прилеглих будинків, а заїзди не виконуватимуть через двори сусідніх територій. Забудовник уклав із мешканцями меморандум та отримав МУО. У 2021 році виконком видав дозвіл на будівництво ще кількох секцій комплексу, що мали бути розташовані вглиб ділянки.

Того ж року Мінкульт видав припис про негайну зупинку будь-яких робіт на вул. Городоцькій, 64, оскільки ділянка розташована в межах історичного ареалу, а забудовник не погодив це будівництво з міністерством. ТзОВ «Княжий Холл» вирішило сокаржити цей припис у суді. Забудовник стверджував, що затвердженні у 2005 році виконавчим комітетом межі історичного ареалу Львова нечинні, оскільки цей документ станом на видачу МУО не погодило Міністерство культури.

У червні 2022 року Львівський окружний адміністративний суд позов забудовника задовольнив, однак Мінкульт скасував це рішення у Восьмому апеляційному адміністративному суді. Забудовник оскаржив апеляційну постанову в касації.

Наприкінці січня 2024 року Верховний Суд залишив чинним рішення апеляції та визнав законним припис Міністерства культури про зупинення будівельних робіт на вул. Городоцькій, 64. Суд підтвердив, що ділянка розташована в межах історичного ареалу і буферної зони ЮНЕСКО, а, отже, забудовник мав погодити будівництво з Мінкультом. Касаційна постанова є остаточною й оскаржити її не можна.

За даними YouControl, засновниками ТзОВ «Княжий Холл» є Маркіян, Олег і Василь Телиці, а керівником – Олег Горак.