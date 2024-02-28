Йдеться про готель на пл. Міцкевича, 9, який будувала компанія холдингу мережі ОККО

Верховний Суд визнав незаконними та скасував дію містобудівних умов та обмежень на будівництво готелю в центрі Львова, який уже фактично збудований. Суд визнав, що дозвіл на забудову ділянки порушує громадський інтерес до культурної спадщини, адже на цій ділянці були залишки кам’яниці, що визнана пам’яткою архітектури національного значення.

Йдеться про вже збудований 25-метровий готель на пл. Міцкевича. Ще у 2008 році ТзОВ «Центр розвитку нерухомості» отримало дозвіл виконавчого комітету на проектування готельно-адміністративного комплексу на пл. Міцкевича, 9. При цьому, забудовник мав провести міжнародний архітектурний конкурс на будівництво цього об’єкту. Однак цей проект так і не розпочали реалізовувати через судову тяганину фірми із Спілкою художників України, яка теж претендувала на земельну ділянку за цією адресою. У 2018 році виконком видав містобудівні умови та обмеження на будівництво готелю висотою 22,4 м. У 2020 році мерія видала нові містобуди, за якими висоту готелю збільшили до 25 м.

Того ж року Львівська обласна організація Національної спілки художників України та національний комітет Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць звернулися з позовом до виконавчого комітету ЛМР та просили скасувати видані містобудівні умови та обмеження, оскільки пл. Міцкевича, 9 розташована в межах історичного ареалу Львова та на території, що перебуває під охороною ЮНЕСКО. Крім цього, Спілка художників стверджувала, що на території будівництва є пам’ятка культури національного значення – житловий будинок 1839 року (фундаменти колишнього будинку та фрагменти стін). Хоча насправді ця територія роками була занедбаною, а на місці колишньої пам’ятки був смітник.

У серпні 2022 року Львівський окружний адміністративний суд позов Спілки задовольнив, ствердивши, що виконком мав погодити МУО з Міністерством культури. Однак у березні 2023 року Восьмий апеляційний адміністративний суд це рішення скасував і відмовив у позові повністю. Втім Спілка художників вирішила оскаржити цю постанову в касації.

У постанові Верховного Суду вказано, що розміщення готелю на пл. Міцкевича, 9 не відповідає категорії земель історико-культурного призначення, а зміна цільового призначення ділянки, що перебуває під охороною ЮНЕСКО, дозволена лише за погодженням із Кабміном.

«У цій справі встановлено, що виконавчий комітет Львівської міської ради, ухвалюючи спірне рішення, не врахував фактичного правового статусу об’єкта всесвітньої спадщини “Львів – Ансамбль історичного центру”, який внесений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і є пам’яткою культурної спадщини національного значення, не взяв до уваги визначеної за законом категорії земельної ділянки, розташованої під таким об’єктом культурної спадщини, виду її використання, дозволеного законодавством, чинним станом на момент виникнення спірних правовідносин», – йдеться в повідомленні суду.

Тож колегія суддів постановила, що містобудівні умови та обмеження, як і рішення про їх затвердження, є незаконними й порушують не тільки права Спілки художників, а й громадський інтерес до культурної спадщини.

Додамо, що будинок №9 на пл. Міцкевича збудували у 1839 році за проектом архітектора Вільгельма Шмідта. 130 років тому у ньому був магазин світильників Рудольфа Дітмара, який першим у світі почав виробництво гасової лампи. Пізніше у цьому будинку розташувалися редакція газети, спортивний клуб, салон мод, а також торгували делікатесами. У 1930-роках тут працював Львівський союз артистів-пластиків, а вже за радянського періоду – Спілка художників, художньо-виробничий комбінат Художнього фонду та дитяча художня школа. У 1991 році пожежа знищила будинок №10 на площі Міцкевича, і вплинула на сусідній будинок, де стався обвал. Тому в 1997 році будинок №9 розібрали.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Центр розвитку нерухомості» входить в Універсальну інвестиційну групу бізнесмена Віталія Антонова. Ключові компанії цієї групи – це ПАТ «Концерн Галнафтогаз» та ПАТ «Концерн Хлібпром». У 2023 році компанія заявила про наміри збудувати під пл. Міцкевича підземний паркінг для відвідувачів готелю та мешканців міста. У травні львівські депутати затвердили відповідний детальний план.