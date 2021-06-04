Житлово-офісний цеентр збудують на вул. Городоцькій, 64 неподалік цирку та Собору Святого Юра

Виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 4 червня погодив будівництво житлово-офісного комплексу неподалік львівського цирку і Собору Святого Юра на вул. Городоцькій. Компанія «Княжий Холл» уже зводить один житловий будинок на цій території.

Будівництво будуть вести на ділянці загальною площею 9 тис. м2. У радянський час тут був розташований завод автозапчастин, а в 1920-30 роки діяла фабрика сільськогосподарських машин.

Як пояснив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, згідно з детальним планом території, на цій ділянці планують сформувати змішану забудову: передня частина комплексу, що виходитиме на вул. Городоцьку, буде офісною, а з тильної сторони збудують кілька житлових секцій. Між будівлями мають облаштувати пішохідну вуличку.

Судячи з представлених на виконкомі візуалізацій, офісна будівля матиме 5 поверхів, а житлові секції – шість поверхів.

Візуалізація майбутнього будівництва та нинішній стан ділянки на вул. Городоцькій, 64

Нагадаємо, у 2019 році львівська мерія уже видавала ТзОВ «Княжий Холл» містобудівні умови та обмеження на будівництво на вул. Городоцькій, 64 одного житлового будинку з підземним паркінгом. Цей будинок розташований в глибині земельної ділянки.

За даними YouControl, засновницею ТзОВ «Княжий Холл» є львів'янка Марія Мацелюх, а керівником – Олег Горак.