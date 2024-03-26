Двоповерховий особняк збудували на вул. ЛІсній, 13 у Львові

Львівський апеляційний суд задовольнив позов власників будинку в парку «Знесіння» та відмовив міськраді у його знесенні та поверненні ділянки в комунальну власність. Невеличкий садовий будинок без дозвільних документів розбудували у двоповерховий особняк.

Як інформував ZAXID.NET, ідеться про земельну ділянку площею 0,06 га на вул. Лісній, 13 у парку «Знесіння», що із 2001 року перебуває в користуванні регіонального ландшафтного парку «Знесіння». На цій ділянці був будинок, ділянку поруч із яким за рішенням районної ради у 1989 році передали під грядки. Після того будинок неодноразово перепродавали та перебудовували, після чого його площа збільшилась з 22,2 м2 до 1341 м2.

У 2010 році за рішенням суду будівлю приватизувало ПП «Мадич», поділивши його на два окремі будинки площею 821,5 м2 та 519,5 м2. Згідно з даними реєстру речових прав, співвласниками більшого за площею будинку на вул. Лісній, 13а є Єлизавета Андрушко та Зенон Дашак. Право власності на майно у 2020 році зареєстрував скандально відомий реєстратор Солонківської сільради Михайло Живко. Менший будинок отримав адресу Лісна, 13 й з 2019 року належить Ірені Кочерзі.

Через самочинну розбудову особняка на землях регіонального ландшафтного парку міська рада Львова ще у 2012 році звернулась у суд. Крім цього, будинок так і не був введений у експлуатацію, оскільки ПП «Мадич» за рішенням апеляційного суду не мав права на його приватизацію. Співвласники будинку, своєю чергою, просили закрити справу через термін давності, адже судові процеси тривали близько 10 років. Однак у травні 2023 року Личаківський райсуд позов міськради задовольнив і зобов’язав Єлизавету Андрушко, Зенона Дашака та Ірену Кочергу звільнити земельну ділянку та знести незаконно зведений будинок.

Власники будинку оскаржили це рішення в апеляції. 14 березня Львівський апеляційний суд позов задовольнив і ухвалив нове рішення, яким відмовив міськраді у знесенні будинку та звільненні земельної ділянки. Обставини ухвалення такого рішення судом наразі не відомі, оскільки в судовому реєстрі опублікована лише скорочена версія документа. Цю постанову можна оскаржити в касації.