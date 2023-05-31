Незайонний двоповерховий особняк на вул. ЛІсній, 13 у Львові

Личаківський районний суд Львова зобов’язав власників знести незаконний самобуд на території регіонального ландшафтного парку «Знесіння» та повернути ділянку в комунальну власність. Невеличкий садовий будинок без дозвільних документів розбудували як двоповерховий особняк.

Йдеться про ділянку площею 0,06 га на вул. Лісній, 13 у парку «Знесіння», що із 2001 року на праві постійного користування належить ландшафтному парку. На цій ділянці був будинок, ділянку поруч із яким за рішенням районної ради у 1989 році передали для ведення городніх робіт. Після того будинок неодноразово перепродавали та перебудовували, після чого його площа збільшилась з 22,2 м2 до 1341 м2.

У 2010 році за рішенням суду будівлю приватизувало ПП «Мадич», поділивши його на два окремі будинки площею 821,5 м2 та 519,5 м2. Згідно з даними реєстру речових прав, співвласниками більшого за площею будинку на вул. Лісній, 13а є Єлизавета Андрушко та Зенон Дашак. Право власності на майно у 2020 році зареєстрував скандально відомий реєстратор Солонківської сільради Михайло Живко. Менший будинок отримав адресу Лісна, 13 й з 2019 року належить Ірені Кочерзі.

Ці будинки мають статус самочинного будівництва, оскільки збудовані на земельній ділянці регіонального ландшафтного парку «Знесіння». Крім цього, будинок так і не введений у експлуатацію, оскільки ПП «Мадич» за рішенням апеляційного суду не мав права на його приватизацію. Через незаконну забудову комунальної ділянки у 2012 році Львівська міськрада звернулась до суду. Співвласники будинку, своєю чергою, просили закрити справу через термін давності, адже судові процеси тривали близько 10 років.

25 травня суддя Личаківського райсуду Роман Грицко позов міської ради задовольнив та зобов’язав Єлизавету Андрушко, Зенона Дашака та Ірену Кочергу звільнити земельну ділянку та знести незаконно зведений будинок загальною площею 1341 м2. Це рішення суду можна оскаржити в апеляційному суді.