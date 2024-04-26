У Києві розпочали термінову евакуацію двох лікарень на вулиці Богатирській, одна з них – дитяча. Такі заходи вирішили вжити через повідомлення в інтернеті про наміри росінян атакувати медзаклади, оскільки вони вважають, що там перебувають українські військові. Про це у п’ятницю, 26 квітня, повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

У міській адміністрації зазначили, що в інтернеті поширили відео, у якому фактично анансовано удар по двох медичних закладах Києва. Тому міська вдала була вимушена розпочати термінову евакуацію медперсоналу та пацієнтів лікарень.

«Щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків і медичний персонал, влада столиці зараз робить усе можливе, аби перевезти пацієнтів та медиків в інші медзаклади столиці», – йдеться у повідомленні.

У КМДА наголосили, що інформація про перебування військових в лікарнях – «абсолютна брехня і провокація ворога». Таким чином росіяни намагаються виправдати удари по соціальній інфраструктурі столиці.

«Місто звернулося до СБУ, міністерства охорони здоров'я за допомогою та поінформувало про заходи, які вживає для збереження життя й здоров'я пацієнтів і персоналу лікарень», – повідомили у КМДА.

Як інформує BBC, раніше завдати удару по київських лікарнях погрожував керівник КДБ Білорусі Іван Тертель під час засідання і Всебілоруських народних зборів 24 квітня.

«Всі ці люди та їхні плани нам відомі. У боротьбі з тероризмом діємо за законами воєнного часу. Серед терористів є вбиті та поранені, їх настигне покарання не дивлячиcь на те, що своїм лігвом вони обрали київські лікарні за адресою Богатирська 30-32, де заховались за спини хворих дітей», – цитує BBC керівника КДБ Білорусі.

Своєю чергою, в Службі безпеки України прокоментували заяву керівника КДБ Білорусі. Служба закликає сприймати будь-які заяви представників білоруської влади з приводу міфічних терористів, які нібито перебувають в українських лікарнях, як прояв інформаційно-психологічних спецоперацій на користь Росії.

«Наша країна вже третій рік протидіє ворогу в повномасштабній війні, і всі громадяни розуміють важливість дотримання правил безпеки. Тож і спеціальні служби, і представники місцевої влади реагують на кожну потенційну загрозу згідно з передбаченими протоколами дій. Наразі вживаються усі необхідні заходи, аби знівелювати будь-які негативні наслідки навіть теоретичної загрози», – додали в СБУ.

У відомстві також наголосили, що представникам білоруського режиму, який повністю здав свою країну Росії, варто зрозуміти просту річ – «люди, котрі захищають Україну від окупантів, є героями, а не терористами».

Зазначимо, що станом на березень 2024 року російські військові від початку повномасштабного вторгнення пошкодили близько 1,5 тисячі медичних закладів. Йдеться про лікарні, амбулаторії, поліклініки, пологові будинки тощо. Ще 204 об’єкти – повністю зруйнували, вони не підлягають відновленню.