Наслідки російської атаки на Селидове у ніч на 14 лютого

Російські окупаційні війська у ніч на середу, 14 лютого, завдали кількох ударів по місту Селидове Донецької області. Під час першого обстрілу пошкоджений п'ятиповерховий житловий будинок, під час другого – лікарня.

Росіяни ударили по місту близько 23:30, повідомив очільник обласної військової адміністрації Філашкін. Станом на 01:30 відомо було про чотирьох поранених, двоє з них

«Серед поранених – двоє дітей 2016 і 2007 років народження, вони отримують всю необхідну медичну допомогу. З-під завалів вдалося врятувати одного пораненого. Є ймовірність, що під руїнами знаходяться ще 4 людини», – повідомив він.

За його даними, від удару окупантів 12 квартир в одному з під'їздів 5-поверхівки зруйновані повністю. Рятувальна операція триває.

Близько 01:00 14 лютого росіяни завдали ще один удар по місту. Ударом пошкоджений один з корпусів лікарні.

«Поранено одна людину. Імовірно, під завалами перебувають 3 людини, у тому числі дитина», – написав Філашкін.

Він додав, що близько 100 пацієнтів Селидівської лікарні, евакуюють до лікарень Покровська і Мирнограда. На місці проводили пошукові роботи та гасили пожежу.

Станом на 05:30 ранку 14 лютого Селидівська МВА повідомила про трьох загиблих та 12 поранених людей через нічний обстріл росіянами.

«Вночі, з 13 на 14 лютого 2024 року, російські окупаційні війська поцілили по цивільних об'єктах у Селидовому. В результаті чого поранення дістали 12 мешканців (4 з них діти). Загинули 3 цивільні особи (1 з них дитина)», – йдеться в повідомленні.