Внаслідок нічної атаки дронами-камікадзе на Дніпропетровщині горіла теплоелектростанція
Загалом окупанти випустили по Україні 23 ударних БпЛА
В ніч на 13 лютого російська армія вкотре атакувала Україну ударними дронами іранського виробництва типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 16 безпілотників в небі над Україною. Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил Збройних сил України.
Зазначається, що росіяни атакували Україну з району Приморсько-Ахтарська (Росія) та миса Чауда у окупованому Криму. Загалом окупанти випустили по Україні 23 ударних БпЛА.
В результаті бойової роботи українські захисники знищили 16 ударних БпЛА росіян у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.
«До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України», – йдеться у повідомленні.
Як повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру міста.
За інформацією «ДТЕК» в ніч з 12 на 13 лютого внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК. Ймовірно, йдеться про Дніпропетровську область.
«Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Станція припинила виробництво електроенергії. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання», – йдеться у повідомленні.
У «Дніпроводоканалі» повідомили, що у зв’язку з атакою та перебоями в електропостачанні у низці районів міста тимчасово відсутнє водопостачання.
Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, в ніч на 13 лютого у Дніпровському районі ППО знищила 10 ворожих БпЛА.
Нагадаємо, у понеділок, 12 лютого, Володимир Зеленський повідомив, що в Україні збільшиться кількість мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. Саме вони збивають російські дрони-камікадзе.