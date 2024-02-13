Десять ворожих БпЛА українські захисники знищили в межах Дніпровського району

В ніч на 13 лютого російська армія вкотре атакувала Україну ударними дронами іранського виробництва типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 16 безпілотників в небі над Україною. Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил Збройних сил України.

Зазначається, що росіяни атакували Україну з району Приморсько-Ахтарська (Росія) та миса Чауда у окупованому Криму. Загалом окупанти випустили по Україні 23 ударних БпЛА.

В результаті бойової роботи українські захисники знищили 16 ударних БпЛА росіян у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

«До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України», – йдеться у повідомленні.

Як повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру міста.

За інформацією «ДТЕК» в ніч з 12 на 13 лютого внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК. Ймовірно, йдеться про Дніпропетровську область.

«Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Станція припинила виробництво електроенергії. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання», – йдеться у повідомленні.

У «Дніпроводоканалі» повідомили, що у зв’язку з атакою та перебоями в електропостачанні у низці районів міста тимчасово відсутнє водопостачання.

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, в ніч на 13 лютого у Дніпровському районі ППО знищила 10 ворожих БпЛА.

Нагадаємо, у понеділок, 12 лютого, Володимир Зеленський повідомив, що в Україні збільшиться кількість мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. Саме вони збивають російські дрони-камікадзе.