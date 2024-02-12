Мобільні вогневі групи знищують ворожі дрони, зокрема БПЛА Shahed

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 12 лютого, провів першу Ставку за участі новопризначеного головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та обговорив ситуацію на фронті. Окрім того, Зеленський повідомив про збільшення кількості мобільних вогневих груп протиповітряної оборони, які збивають російські дрони-камікадзе.

«Щоб додати більше захисту, додаємо більше сили, більше можливостей нашим мобільним вогневим групам. Збільшимо й кількість таких груп. Вони є однією з основ нашого захисту від російського терору, і я вдячний усім, хто служить у мобільних вогневих групах, тренує їх і допомагає», – повідомив Володимир Зеленський.

Окрім цього президент обговорив з командувачами забезпечення підрозділів ЗСУ боєприпасами, засобами РЕБ та дронами. Володимир Зеленський зазначив, що держава має сприяти кожній компанії, яка може виготовляти ефективні системи РЕБ.

Під час Ставки Зеленський заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича, представників розвідок, командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ. Окрім того, командувачі обговорили захист критичної інфраструктури, зокрема енергетики, обʼєктів теплопостачання та водопостачання.