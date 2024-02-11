На думку Михайла Федорова, виробництво далекобійних дронів можливо масштабувати

Україна наздогнала Росію за кількістю дронів-камікадзе дальнього радіуса дії. Подальший результат виробництва таких дронів залежатиме від бюджету фінансування, повідомив у неділю, 11 лютого, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на YouTube-каналі «Дія».

За словами Михайла Федорова, Україна вже отримала паритет із Росією за кількістю вироблених дронів дальнього радіуса. Йдеться про БПЛА типу Shahed та інші дрони з подібною дальністю.

«Якщо говоримо про нішу «шахедів» і дальніх дронів, то я просто процитую Буданова, він кілька днів тому сказав, що у нас вже є паритет по цих дронах. Я скажу, що це правда. У нас вже до десяти виробників, які виробляють дальні дрони-камікадзе, і від бюджету фінансування залежить, скільки можна їх виробляти», – повідомив Михайло Федоров.

Міністр цифрової трансформації вважає, що виробництво безпілотників можна масштабувати. За його словами, Україна вже виробила тисячі дронів і зможу виробити ще. Михайло Федоров підкреслив, що результативність дронів засвідчують часті пожежі на території Росії.

«Наші партнери також дивляться, як дрони-камікадзе розвантажують системи ППО, і це є викликом у XXI столітті для будь-якого захисту неба», – повідомив Федоров.

Окрім того, Михайло Федоров анонсував нову, покращену версію морського дрона українського виробництва MAGURA. Наразі невідомо, що саме зміниться у БПЛА, та коли покращений дрон увійде на озброєння ЗСУ.