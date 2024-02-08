Кіберфахівці ГУР зламали російську програму, яка перепрошивала китайські дрони DJI

У четвер, 8 лютого, у російській програмі, яку окупанти використовують для управління та налаштування БПЛА, стався масштабний збій. У прес-службі Головного управління розвідки повідомили, що за збоєм у програмі стоять їхні кіберфахівці.

Програмне забезпечення дозволяє росіянам перепрошивати безпілотники китайської марки DJI, які окупанти активно застосовують на фронті. За допомогою цієї програми окупанти налаштовують управління дронами через пульт, передають відео та зображення з БПЛА до командних пунктів, а також керують дронами з комп’ютерів.

Результат хакерської атаки ГУР на програму для БПЛА

«Через веб-сервери вказаний російський проект перепрошивки дронів забезпечує функціонування системи “свій-чужий”. За попередніми даними, внаслідок кібератаки ГУР МО України сервери перестали працювати, тож усе програмне забезпечення розпізнається як “чуже” і відмовляє рашистам у доступі», – повідомили у прес-службі ГУР.

За даними ГУР, без доступу до серверів ворожі бійці, імовірно, не зможуть керувати безпілотниками з пультів управління – зокрема на лінії фронту, де окупанти здебільшого користуються пультами. Наразі росіяни намагаються перевести БПЛА у ручний режим управління, проте наразі невідомо, чи така тактика дає результати.

Результат хакерської атаки ГУР на програму для БПЛА

Нагадаємо, 27 січня кіберфахівці ГУР здійснили успішну атаку на російську компанію, яка працює на оборонпром Росії. Компанія IPL Consulting спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості. Українські хакери знищили всю ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting.