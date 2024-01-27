Кіберфахівці ГУР здійснили успішну атаку на російську компанію

Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили успішну кібератаку на російську компанію. Вони знищили всю ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting, яка спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості. Про це у суботу, 27 січня, повідомили у ГУР.

«Вказана компанія презентувала себе як одне з найбільш сучасних російських підприємств, яке надавало допомогу у впровадженні інформаційних систем до установ, що займаються проектуванням, виробництвом автомобільних та авіаційних компонентів, важким машинобудуванням, виробництвом обладнання та приладів, зокрема в інтересах російського оборонно-промислового комплексу», – йдеться у повідомленні.

Кіберфахівці ГУР проникли до внутрішньої мережі компанії та знищили всю її ІТ-інфраструктуру розміром понад 60 терабайт, десятки серверів і баз даних. Вартість втраченого Росією цифрового масиву даних ще підраховують.

«В умовах санкційного тиску проти Росії, що триває, завдані збитки для ворога — вкрай болючі. Крім того, постраждають десятки компаній РФ, які працюють на “оборонку” держави-агресора», – зазначили у ГУР.

Нагадаємо, українські хакери здійснили чергову успішну кібератаку на далекосхідний науково-дослідний центр космічної гідрометеорології «Планета», внаслідок чого змогли знищити великий обсяг інформації. вартість втраченого Росією цифрового масиву може становити щонайменше 10 млн доларів. Серед знищеного – метео- та супутникові дані, які в постійному режимі активно використовували міноборони й МНС РФ, «Роскосмос» та низка інших відомств Росії, а також «напрацьовані роками унікальні дослідження».