Українські хакери здійснили чергову успішну кібератаку на далекосхідний науково-дослідний центр космічної гідрометеорології «Планета», внаслідок чого змогли знищити великий обсяг інформації. Про це 24 січня повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Атаку проти далекосхідної (найбільшої з трьох) філії НДЦ космічної гідрометеорології «Планета» здійснили кіберволонтери з хакерської групи «BO Team».

«Наслідки – руйнівні. Проникнення в базу даних центру дозволило знищити 280 серверів, залучених у загальній мережі. Обсяг знищеної інформації – близько 2 петабайт (200 млн гігабайт) даних», – стверджує розвідка.

Там наголосили, що вартість втраченого Росією цифрового масиву може становити щонайменше 10 млн доларів. Серед знищеного – метео- та супутникові дані, які в постійному режимі активно використовували міноборони й МНС РФ, «Роскосмос» та низка інших відомств Росії, а також «напрацьовані роками унікальні дослідження».

Нині робота «суперкомп’ютерів», якими обладнаний далекосхідний центр, паралізована та не підлягає відновленню в повному обсязі. Один такий обчислювальний девайс разом із програмним забезпеченням коштує 350 тис. доларів. В умовах жорстких санкцій проти РФ повторно отримати такий софт фактично неможливо.

Разом зі сховищами даних, серверами та комп’ютерами внаслідок кібератаки паралізовано системи кондиціонування і зволоження повітря, а також регулювання екстреного електроживлення будівлі центру.