У штабі провайдера не можуть впоратися зі збоями

У Росії стався масштабний збій у роботі інтернет-провайдера «Акадо-Телеком», який забезпечує зв’язком державні установи Росії. Зокрема, провайдером користується адміністрація президента Росії Владіміра Путіна, Федеральна служба безпеки Росії та «Сбєрбанк», повідомили у вівторок, 23 січня, у прес-службі Головного управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, операцію зі зламу провайдера виконали невідомі кіберволонтери. Внаслідок їхньої роботи відбувся масштабний збій у роботі провайдера та залежних від нього установ.

«Вказана компанія забезпечує послугами низку державних структур терористичної Росії, зокрема адміністрацію Путіна, ФСБ, ФСО, органи місцевого самоврядування у Москві та інших регіонах, “Сбєрбанк” Росії та інші об’єкти», – повідомили у прес-службі ГУР.

Збій тривав протягом двох днів, 21 та 22 січня. Росіяни скаржилися на відсутність інтернету та заявляли, що зі службою підтримки провайдера неможливо зв’язатися.

Наразі через масштабні збої у роботі штаб-квартири провайдера у Москві, значно ускладнена чи унеможливлена діяльність низки ворожих російських установ. Окрім того, проблеми з інтернетом спостерігаються і в інших регіонах Росії. За даними ГУР, наразі уточнюється точний масштаб збитків для Росії.

Жодна з хакерських організацій поки що не взяла на себе відповідальність за злам російського провайдера.

Нагадаємо, 18 січня hromadske, посилаючись на джерело у правоохоронних органах, повідомило, що українські хакери викрали документацію 500 об’єктів Міноборони Росії. Журналісти повідомили, що хакери вивантажили понад 1,2 ТБ даних «Головного військово-будівельного управління спеціальними об’єктами». Йдеться про інформацію про арсенали озброєння, майданчики зенітно-ракетних комплексів, штаби, казарми, зокрема ті, що розташовані на окупованих територіях, та інша технічно-проєктна документація.