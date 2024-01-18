Хакери угруповання Blackjack зламали одне з російських державних підприємств, що будує військові об'єкти на всій території Росії. Їм вдалось викрасти технічну документацію на 500 об'єктів міністерства оборони Росії. Про це 18 січня повідомило hromadske, посилаючись на джерело у правоохоронних органах.

За інформацією джерел, хакери вивантажили понад 1,2 ТБ даних «Головного військово-будівельного управління спеціальними об’єктами». Йдеться про інформацію про арсенали озброєння, майданчики зенітно-ракетних комплексів, штаби, казарми, зокрема ті, що розташовані на окупованих територіях, та інша технічно-проєктна документація.

«Фактично російські спецбудівники залишились без усього масиву даних та резервних копій інформації. Тепер будувати нові об’єкти доведеться по пам’яті», – пояснило джерело.

Джерело hromadske у правоохоронних органах розповіло, що угруповання, ймовірно, близьке до СБУ. У січні ці ж хакери зламали московський інтернет-провайдер «М9ком» і «поклали» його сервери. Тоді у Blackjack заявили, що «М9ком» – це одна з «розминкових» атак перед реальною помстою за злам українського оператора «Київстар».