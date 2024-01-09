Українські хакери готують помсту за «Київстар»

Українські хакери угрупування Blackjack зламали російського інтернет-провайдера «М9ком». Внаслідок хакерської атаки частина жителів Москви залишились без інтернету та телебачення. Про це у вівторок, 9 січня, повідомило видання hromadske із посиланням на власне джерело.

Українські хактивісти видалили 20 терабайтів даних московського провайдера: офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту тощо.

«Кібервоїни вивантажили понад 10 Гб даних з поштового сервера та клієнтських баз компанії, які виклали для дослідження всіма охочими», – цитує hromadske власне джерело.

Як наслідок частина жителів Москви не мають доступу до інтернету та телебачення.

Угрупування українських хакерів Blackjack вважають причетним до Служби безпеки України. Самі хактивісти заявили, що злам інтернет-провайдера «М9ком» – це лише підготовка перед «реальною помстою за злам українського оператора» «Київстар».

Нагадаємо, внаслідок хакерської атаки 12 грудня 2023 року у роботі «Київстару» відбувся масштабний збій – не працював зв’язок, мобільний та домашній інтернет, а також сайт компанії. 13 грудня відповідальність за атаку на сервери оператора взяла на себе російська хакерська група «Солнцепьок», яка також відповідальна за атаки на локальну мережу Міністерства розвитку громад та територій, сайт «24 каналу», провайдерів, таких як Gigabit-net та Znet, сайти «Гордон» і «Суспільне».

З 13 грудня «Київстар» почав відновлення роботи послуг. За словами генерального директора компанії, метою атаки хакерів було руйнування ІТ-інфраструктури. Втім гендиректор «Київстару» запевнив, що витоку даних користувачів немає.