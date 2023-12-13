Росіяни заявили про нібито знищення 10 тис комп'ютерів та 4000 серверів Kyivstar

У середу, 13 грудня, російська так звана хакерська група «Солнцепьок» заявила, що її члени здійснили кібератаку на сервери мобільного оператора «Київстар». Хакери повідомили, що беруть на себе повну відповідальність за атаку на мережу.

За словами російських хакерів, вони нібито знищили 10 тис. комп’ютерів оператора та більш ніж 4000 серверів. Окрім того, росіяни заявили про начебто знищення усіх систем хмарного сховища «Київстар»та резервного копіювання.

«Ми атакували “Київстар”, тому що компанія забезпечує зв'язком ЗСУ, а також державні органи й силові структури України», – заявили росіяни.

Російські хакери також додали, що їм начебто допомогли «небайдужі співробітники «Київстар».

У прес-службі СБУ повідомили, що російські хакери є підрозділом головного управління генштабу збройних сил Росії (більш відомого як ГРУ), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності.

Зазначимо, «Солнцепьок» брав на себе відповідальність за атаки на локальну мережу Міністерства розвитку громад та територій, сайт «24 каналу», провайдерів, таких як Gigabit-net та Znet, сайти «Гордон» і «Суспільне».

Нагадаємо, зранку 12 грудня у роботі оператора «Київстар»стався масштабний збій – клієнти компанії залишилися без зв’язку, мобільного інтернету та доступу до сайту «Київстар». Спочатку причиною зникнення зв’язку у компанії називали технічний збій, проте згодом визнали, що на сервери оператора було здійснено потужну хакерську атаку.

Станом на 11:00 13 грудня мобільний оператор працює лише частково, також досі немає доступу до сайту. У прес-службі компанії зазначили, що новини про компенсації та терміни відновлення мережі надходитимуть виключно з офіційних сторінок компанії.