Послуги оператора недоступні з ранку 12 грудня

У роботі одного з найбільших українських операторів мобільного зв’язку Kyivstar стався масштабний збій з невідомих причин. З ранку вівторка, 12 грудня, користувачі оператора не можуть скористатися мобільним інтернетом та зв’язком.

Станом на 7:50 також не працює сайт компанії. Дані з хоста Kyivstar не надсилаються користувачам, а під час спроби входу на сайт сторінка не працює.

З 12 грудня неможливо зайти на сайт Kyivstar

Користувачі Kyivstar скаржаться, що мобільне з’єднання та інтернет не працюють. Причини такого збою нараз невідомі.

У прес-службі ЛКП «Львівсвітло» повідомили, що через збій роботи Kyivstar порушено автоматизоване відключення вуличного освітлення. Відтак, станом на 10:00 у місті досі не вимкнена частина ліній електропередач.

«У зв'язку з технічною несправністю оператора мобільного зв’язку Київстар всі відключення ліній електропередач відбуваються в ручному режимі, тому час вуличного освітлення та аварійних робіт може бути збільшений на невизначений термін», – повідомили у прес-службі ЛКП.

У прес-службі компанії повідомили, що в мережі стався технічний збій, над усуненням якого працюють.

«Сьогодні в нашій мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази. Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми», – повідомили у прес-службі Kyivstar.

Скільки триватимуть перебої у мобільному та інтернет-зв’язку, наразі невідомо.