Корстувачі львівських провайдерів отримують спам-повідомлення

У четвер, 25 травня, невідомі здійснили кібератаку на найбільший інтернет-провайдер заходу України ДП «Уарнет». Через це клієнти львівських провайдерів почали отримувати провокативні спам-повідомлення. У коментарі ZAXID.NET в «Уарнет» розповіли, що ліквідовують наслідки кібератак та консультують користувачів.

Атаки на «Уарнет» розпочалися приблизно о 9:00. «Через постійні атаки на інфраструктуру мали проблему. Зараз її усуваємо», – повідомили у цілодобовій підтримці «Уарнет».

Зазначимо, що Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації розповіла, що невідомі намагаються зламати сайти державних органів фейковими «оновленнями операційної системи». Вони надсилають працівникам відомств листи з темою «Оновлення Windows».

Нагадаємо, що російські хакери отримують доступ до камер спостереження в українських кав'ярнях. Окупанти намагаються відстежити переміщення колон військової техніки та поїздів.