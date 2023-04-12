Російські хакери продовжують атакувати українські системи інформаційних технологій

Російські хакери зламують камери спостереження в українських кав'ярнях, щоб збирати інформацію про шляхи руху колон із гуманітарною допомогою. Про це пише The Guardian з посиланням на заяву директора із кібербезпеки Агентства національної безпеки США Роба Джойса, пише ЦТС.

За його словами, російські хакери продовжують атакувати українські системи інформаційних технологій. Мова йде про кіберфахівців, які діють за підтримки російської влади.

«Ми спостерігаємо, як російські хакери підключаються до загальнодоступних вебкамер, щоб спостерігати за колонами та поїздами, які везуть допомогу», – розповів посадовець.

За його словами, однією з цілей зловмисників є камери відеоспостереження, які місцева влада та приватні підприємства використовують для відеоспостереження. А ще такі хакери атакують фінансові, урядові та приватні підприємства, намагаючись завдати їм шкоди.

Росіяни також зосереджують свої хакерські дії на американських виробниках оборонної продукції та логістичних транспортних компаніях, щоб дізнатися більше про ланцюг постачання зброї в Україну.

Нагадаємо, раніше Держспецзв’язку попередила, що хакери РФ намагаються отримати доступ до комп’ютерів українців.